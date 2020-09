Sonus festival osvaja nagradu 4. godinu zaredom

Sonus festival je četvrtu godinu zaredom dokazao da je omiljeni festival među publikom na dodjeli nagrada domaće i regionalne elektroničke glazbene industrije nedavno održanoj u Zagrebu.

Sonus festival osvojio je Ambasador nagradu za open air festival 2019. godine u konkurenciji s vrlo uspješnim I međunarodno poznatim festivalima Dimensions, Outlook, Sea Star i Modem festivalom.

"Iako je Sonus dobivao svjetske nagrade, Ambasador nagrada nam posebno znači jer je svake godine biraju domaći i regionalni, naši najvjerniji fanovi. Htio bih im se zahvaliti što nas podržavaju birajući nas četvrtu godinu zaredom. U ova teška vremena za glazbenu industriju, ovakvo priznanje nam daje poticaj da radimo još više i trudimo se da naš slijedeći festival bude još bolji. Nadamo se da će se zdravstvena situacija poboljšati i da ćemo moći uskoro organizirati neki od naših evenata I u Hrvatkoj ugostiti neke od svjetskih glazbenih DJ zvijezda." rekao je osnivač Sonus festivala - Dalibor Oliver Zjačić.

Sonus festival na otoku Pagu svake godine posjećuju gosti iz više od 65 zemalja svijeta te zbog svjetske epidemijske situacije i preporuka stručnjaka, organizatori su odlučili da se festival ove godine ne održi. U nadi za poboljšanjem globalne zdravstvene situacije i stavljanje epidemije pod kontrolu, uskoro počinju pripreme za 8. izdanje festivala predviđeno za 15. do. 20. kolovoza 2021.godine.

Sonus festival je tijekom prethodnih nekoliko godina ugostio najveća imena svjetske scene, poput Carl Coxa, Solomuna, Sven Vätha, Richie Hawtina, Ricarda Villalobosa, Adam Beyera, Loco Dicea, Chris Liebinga, Pan-Pota, Amelie Lens, Charlotte De Witte, The Martinez Brothers, Tale Of Us, Joseph Capriatija, Jamie Jonesa, Sam Paganinija, Seth Troxlera, Marca Carole, Maceo Plexa, Apolloniae, Len Fakija, Matadora, Enza Siraguse, tINI, Monike Kruse i mnogih drugih.

U organizaciji Sonus ekipe je i zagrebački međunarodni festival #WELOVESOUND koji se također odgodio za 12. lipanj 2021. godine. Za više informacija, pratite Sonus i #WELOVESOUND na socijalnim mrežama.

