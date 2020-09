Skunk Anansie imaju nove datume europske turneje

Grupa Skunk Anansie ipak je odlučila veliku europsku turneju prebaciti na 2021. godinu, pa samim time i zagrebački koncert koji će se održati 16. svibnja u Domu sportova.

Skunk Anansie - „This Means War"

Nakon fantastičnog nastupa na Šalati prošlog srpnja grupa Skunk Anansie uvrstila je Zagreb na drugi dio velike slavljeničke turneje „25 Live @ 25" kao jedan od rijetkih gradova u kojima će nastupiti dva puta. Nažalost, s obzirom na aktualnu situaciju, tour je s kraja ove godine prebačen na proljeće 2021. kada se originalnom rasporedu pridružuju još 3 nastupa. Bend će od svibnja do srpnja održati čak 41 koncert, a Zagreb je jedini grad naše regije koji će ih opet ugostiti i jedini u krugu od 650 km, točnije do Milana. Usporedo s turnejom u rujnu će se pojaviti i „It Takes Blood And Guts", biografija frontwoman Skin, koju je napisala zajedno s hvaljenom novinarkom Lucy O'Brien.

Skunk Anansie - „Charlie Big Potato / Because Of You" (live sa Šalate)

Prošle godine bend je predstavio sjajan singl „What You Do For Love", koji se pokazao kao fanovski koncertni favorit, a 7. veljače pridružila mu se oštra i moćna „This Means War" koju je i publika na Šalati imala prilike čuti uživo. Odličan live spot sniman je na turneji i na idealan način uvodi grupu u sljedeću veliku kreativnu fazu. Skunk Anansie već drugu godinu obilježavaju četvrt stoljeća rada noseći svoje ogromne hitove na put oko svijeta. Povratak u Zagreb 16. svibnja 2021. obilježit će sve najvažnije pjesme iz repertoara, uključujući i nove singlove poput „Hedonism", „Weak", „I Can Dream", „Twisted", „Charlie Big Potato", „Secretly", „Because Of You", „Brazen (Weep)", „Charity", „Tear The Place Up", „Secretly", „The Skank Heads", „Yes It's Fucking Political" te već spomenute „What Do You Do For Love" i „This Means War".

Dosad kupljene ulaznice vrijede za novi termin, svi kojima on ne odgovara mogu ostvariti povrat svog novca od sada do 11. listopada i to na mjestu gdje su obavili kupnju. Ulaznice za novi datum nalaze se u prodaji po staroj, early bird cijeni, od 200 kn sve do 19. studenog. Od 20. studenog do 15. svibnja 2021. ulaznice će koštati 230 kn, a na dan koncerta 260 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.