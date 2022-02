Snapped Ankles stiže na INmusic festival #15

Outsideri po vlastitom odabiru uz bazu obožavatelja koja se organski razvija kao i njihovo duhovno šumsko stanište, Snapped Ankles dolaze premijerno pred hrvatsku publiku predstaviti svoj jedinstveni spoj post-punka, krautrocka i elektronske glazbe u prepoznatljivo kaotičnom perfromativnom art rock nastupu uživo koji publiku ostavlja u ritmičkom transu. Istočno londonska četvorka tajnih identiteta, iako nastupa pod maskama inspiriranim staroslavenskim šumskim demonima, bez uvijanja okreće ogledalo u lice suvremenog društva, kritizirajući koncept progresa pod svaku cijenu i ignoriranje klimatske krize koja je već nastupila uz pratnju neodoljivog šamanskog ritma i multimedijskog performansa.

Aktivni članovi londonske DIY klupske scene od 2011. godine, Snapped Ankles svoj prvi studijski album izdaju tek krajem 2017. za nezavisnu izdavačku kuću The Leaf Lable. Pohvale kritike i usporedbe poput 'šumski The Fall' privukle su pažnju BBC Radio 6 i medija posvećenih elektronskoj i eksperimentalnoj glazbenoj sceni.

Uslijedio je politički agresivniji 'Stunning Luxury' 2019. godine kojim dominira hiperaktivni i angažirani post-punkom s ciljem 'destrukcije modernog kapitalizma u maniri Gang Of Four' uz zdravu dozu humora i aktualnih tema urbane gentrifikacije. U srpnju 2021. Snapped Ankles izdaju treći studijski album 'Forest Of Your Problems' koji Rough Trade predstavlja kao album mjeseca i čiji kritički prijam nadilazi prethodna izdanja. Još više zaraznih ritmova, relevantnih tema i maničnih umjetničkih nastupa inspiriranih Joy Divisionom, Gang Of Four, Goat i dr. čine Snapped Ankles nezaobilaznim koncertnim iskustvom i soundtrackom za ekološku apokalipsu koja nam prijeti. Istovremeno kaotični i svrhovito fokusirani, Snapped Ankles pred publiku iznose širok spektar gorućih tema i ideja upakiranih u pamtljivi umjetnički nastup prepun krautrock utjecaja i praiskonskih ritmova - još jedan glazbeni dragulj u impresivnom glazbenom programu INmusic festivala #15 i dodatni razlog zašto je INmusic festival #15 jedan od 20 najiščekivanijih i najboljih festivalskih programa u svijetu, prema odabiru kultnog britanskog NMEa.

Snapped Ankles se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.

Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.