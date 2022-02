Trobecove krušne peći i Phantasmagoria 1991. u Boogaloou

Trobecove krušne peći osnovani su 1981. godine, a djelovali su do 1987., u jednom od najkreativnijih perioda pop kulture na ovim prostorima u kojem su u Zagreb na vrijeme dovedeni i Gang of Four s kojima su često uspoređivani.Zbog svog avangardnog pristupa glazbi koja se prvenstveno bazira na post-punk zvuku, iako u svom glazbenom izričaju kombiniraju elemente funka, jazza, noisea i mnogih drugih glazbenih žanrova, Trobecove krušne peći definitivno su jedan od najzanimljivijih i najkvalitetnijih bendova s ovih prostora.

Na žalost, nisu imali sreće objaviti album u svojoj prvoj fazi već su objavili samo kazetu uživo "Ta krvava prošlost..." - snimku koncerta u Kopru od 15. svibnja 1987., za etiketu Produkcija Slovenija iz Kopra. 1992. godine pod etiketom Kekere Aquarium, također na kazeti, izašao im je album "85", s neobjavljenim pjesmama iz iste, 1985. godine, snimljenim u Ljubljani, u studiju klavijaturista grupe Buldožer, Boruta Činča.

Godine 2013. Trobecove krušne peći ponovno se aktiviraju: na LP-u i dvostrukom CD-u objavljuju kompilacijski album "S mukom žvaču trubadurov vrat", koji sadrži njihove skladbe, snimke uživo, demo-snimke i videospotove. Album uživo naslovljen "Ether" izlazi im 2017. godine, te tada grupa nastupa više nego ikada po cijelog ex-Yu regiji, oduševljavajući staru nostalgičnu, kao i novu mladu publiku koja ih nikada prije nije imala prilike vidjeti uživo.

Još jedan biser ex-Yu alter scene osamdesetih zagrebački su mračnjaci Phantasmagoria. Bend je nastao početkom 1988. godine i zajednička im je poveznica s Trobecovim krušnim pećima što oba sastava proizlaze iz punk, tj. post-punk scene. Phantasmagoria će za ovu priliku nastupiti u postavi iz 1991. godine, odakle i sam naziv Phantasmagoria 1991. Ta postava snimila je njihove najuspješnije pjesme "Better World" i "Isolated", te su u to vrijeme uživo zvučali poprilično žestoko. Uz Tomija Phantasmu na vokalu postavu iz 1991. godine činili su suosnivač, gitarist i autor većine starog materijala, Robert Gelo na gitari, Josip Joja Suić na bas gitari te Dragan Faca Brkljačić na bubnjevima. Na ovom koncertu će im se pridružiti sadašnji članovi; gitarist Miro, basist Alan - ovaj put na klavijaturama i Didi Blackstar na pratećim vokalima, a kao posebni gost i Dubravko Dragojević - Zet na udaraljkama. Repertoar će se sastojati iz tadašnjeg opusa plus pokoja novija pjesma kao i promocija nove pjesme "Ode To The End Of The World" koju će Phantasmagorija u bliskoj budućnosti objaviti kao singl za Dallas Records, a što će biti prva pjesma koju će Phantasmagoria objaviti nakon dvadeset godina! Tako možemo očekivat žestoku mračnu rokerska svirku.

Vrata se otvaraju u 19 sati, prvo će na pozornicu izaći Phantasmagoria u 20 sati, a Trobeci u 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 50 kn u pretprodaji i 60 kn na dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti samo preko Entrio.hr online te na Entrio prodajnim mjestima.

Za one koji ne znaju ili su zaboravili, klub Boogaloo nalazi se u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, u sklopu Pučkog otvorenog sveučilišta, a ulaz u klub je iz ulice Ivana Lučića.

Prema odluci Stožera Civilne zaštite koncert može biti održan samo uz određene uvjete, tj. posjetitelji moraju posjedovati covid propusnice, što podrazumijeva potvrdu o cijepljenju ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ili pak brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati, što će sve biti provjeravano na ulazu u klub.