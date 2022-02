Ovaj tjedan u Attacku

Kino Cirkus / Zagreb: Ciklus kratkometražnih filmova, srijeda 16.2.2022. u 20 h, ulaz slobodan

Kino Cirkus i Cirkorama donose izbor od 4 kratka filma koja kroz animirani i igrani žanr prikazuju svijet cirkusa od dvadesetih do četrdesetih godina 20. stoljeća.

Kako je svijet gledao na cirkus tih godina i kako je cirkus poslužio kao inspiracija i nadahnuće drugim umjetnicima koji su u tom trenutku stvarali svoje filmove saznajte kroz crno - bijeli svijet cirkusa na filmu.

Dva animirana i dva igrana filma prava su poslastica za sve koji se osjećaju pomalo retro, ali i željeli bi vidjeti što je sve bio cirkus u prvoj polovini prošlog stoljeća.

Na repertoaru su:

Flip's circus (1921.) animirani, Winsor McCay

Circus Capers (1930.) animirani, John Foster

Allez Oop! (1934.) igrani, Buster Keaton, Charles Lamont

Here comes the circus (1942.) igrani, Howard Bretherton

Ulaz je besplatan, uz pridržavanje svih potrebnih epidemioloških mjera.

Kino Cirkus ciklus je filmova cirkuske tematike uz koji publika može proširiti svoja znanja o slojevitosti cirkuske umjetnosti, njenom značaju, povijesti i razvoju, ali i hraniti svoju inspiraciju ako se bave nekim oblikom umjetničkog izražavanja. Kino Cirkus nasljednik je Cirkuske srijede koju ju je organizirala Mala performerska scena. Projekt 2014. godine seli u Split u organizaciji suvremenog cirkuskog kolektiva ROOM 100 i mijenja naziv u Kino Cirkus. Filmovi se od 2018. godine prikazuju i u Zagrebu kada se u ovaj projekt partnerski priključuje Cirkorama. Od 2019. godine Kino Cirkus se širi na ostale gradove u Hrvatskoj i danas se filmske projekcije redovito održavaju u Puli, Rijeci, Samoboru, Dubrovniku, Križevcima, Splitu i Zagrebu. Od 2022. godine Kino Cirkus provodi se kao dio programa Cirkuske nacionalne platforme.

Kino Cirkus je dio projekta Nacionalne cirkuske platforme, kao i programa Cirkorama produkcija i distribucija i Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100 koji se provode uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova.

Kino Cirkus/Zagreb: Ciklus kratkometražnih filmova provodi se u suradnji s Autonomnim kulturnim centrom Attack!

Večer urbane poezije, četvrtak 17.2.2022., u 20 h, ulaz slobodan

VEČER URBANE POEZIJE (vol. 3)

ČETVRTAK 17.02.2022. OD 20.00

INFOSHOP KNJIŽNICA PIPPILOTTA (Pierottijeva 11)

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na Večer urbane poezije u četvrtak, 17.02.2022. od 20.00 u Infoshop/knjižnica Pippilotta, Pierottijeva 11.

Došao je još jednom taj trenutak da se po treći puta nađemo, otvorimo dušu jedni drugima, podjelimo emocije i progovorimo o tome što nas sve u životu ili tišti ili ushićuje ili i tišti i ushićuje. Pravila su ista: USTANI IZ STOLCA! Dođi na scenu i podijeli s nama svoje uratke, bila to poezije ili glazba, spoken word ili mala glumačka etida - sve je dobrodošlo! Dođite jer vas mi željno iščekujemo i veselimo se novim poetičnim avanturama.

Ukoliko se želite predstaviti svijetu kroz našu večer, prijavite se ispunjavajući ovaj kratki upitnik:

Voditelj večeri : Neven Aljinović Tot (autor filmova Izgubljeni 3,2,1)

*Šank u klubu Attack biti će otvoren od 19:30h

People's Choice - Heavy Duty Sound System & Kordoom HiFi, petak 18.2.2022., u 18 h, ulaz 40 kn

Dva zvučna sistema jedna ljubav. U petak nam dolaze dva zvučna sistema, puna dobre glazbe, duba i bassa! Nakon premijernog izdanja Heavy Duty-a (Postava 2-2-2) u Puli na zahtjev naroda odlučili su da Mašinerija prijeđe preko sunčane Učke i zatrese Zagreb - Attack! Uživo i direktno za terapiju bassom dolazi pojačanje iz Karlovca klizeći tračnicama nezaustavljivog vlaka - Kordoom HiFi (Postava 4-2-2). Za ovu poslasticu izdvojit ćete 40kn.

BASS ATTACK w/ Babilonska, subota 19.2.2022., u 20 h, ulaz 10kn

Usprkos hladnoći, masivni napadi i bassna revolucija se nastavljaju! Krenuli smo žestoko iznad očekivanja, ali sad se podižemo iznad. Dolazi nam predstavnica bass zvuka od kojega zastaje dah. Ulaz je 10kn.

Babilonska je obožavateljica svega od čudnovatih jazzera, preko hip hop ritmova, do rifovlja iz najdubljeg grotla pakla. U klupskom kontekstu uživa miješati raznolike žanrove uz naglasak na teški bas i razigrane perkusije, s dozom etno prizvuka i drame. Proteklih 8 godina redovito je DJ-ala mjuzu po zagrebačkom nadzemlju i podzemlju te domaćim ljetnim festivalima. U KSET-u je pokrenula ZEZ Festival koji predstavlja eksperimentalnu glazbu i sound art, a s ekipom je dio klupskog programa Subtilno posvećenog drum and bassu, footworku i jungleu. Krajem 2021. je nastupila na Boiler Room večeri u Attacku.