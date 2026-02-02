Smrdljivi Martini objavili novi singl - Pohlepa

Smrdljivi Martini su u posljednjih nekoliko godina iz srednjoškolskog sastava proizašlog iz sjajnog koncepta Superval, prerasli u punokrvni rock bend koji zaista treba vidjeti uživo. Krajem prošle godine objavili su debut album „Rhaphigaster Nebuloza" koji se našao na nekim listama najboljih albuma godine po odluci kritike. Na albumu se nalazi 11 pjesama koje su autorski nastajale kroz nekoliko godina. Produkciju albuma potpisuje Miha Crnić dok dizajn albuma potpisuje Juraj Janis Novoselec.

Nakon singlova „Dani moje mladosti" i „Dilema", momci objavljuju novi singl s albuma „Pohlepa". Ovim singlom pokazuju svoju žanrovsku širinu koja je jedna od odlika ovog albuma. Za album je snimljen i spot, u sada već njihovom tradicionalnom stilu. Režiju spota potpisuje Roza Jurić.



„Pronašli smo izgubljenu epizodu kultne TV serije "Martin nije Smrdljiv" o priči bračnog para Federić, Ivan bi se složio", rekli su Smrdljivi Martini.

Bend čine Lovro Urlić, Noa Klemenčić, Nikola Andrašić i Zvonimir Curiš te od samoga početka sviraju autorske pjesme. Kako sami kažu, pjevaju o konkretnim problemima svoje generacije, pametnim, ali i glupim forama, najboljim kombinacijama hrane, ljubavi i svom gradu. Odsvirali su brojne festivale kao što su Zagreb Beer Fest, Pine Fest, Zlarin Street Music Festival, Mudri Brk festival, RockLive festival i drugi. Osvojili su nagradu „Veliki prasak" na nedavno održanoj nagradi Rock&Off.