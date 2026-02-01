ONYX stižu u Vintage Industrial Bar 12. ožujka ove godine

Legendarni ONYX, jedno od najutjecajnijih imena hardcore hip-hopa, ponovno dolaze u Zagreb! Američki rap veterani nastupit će 12. ožujka 2026. u Vintage Industrial Baru, gdje će zagrebačku publiku počastiti sirovom energijom, beskompromisnim zvukom i bezvremenskim hitovima koji su obilježili povijest hip-hopa.

Grupu ONYX čine karizmatični Sticky Fingaz i Fredro Starr, a njihova priča započinje još 1988. godine. Prvi singl "Ah, And We Do It Like This" objavljuju 1990., no pravi proboj dolazi nakon što demo materijal dolazi do legendi Run-D.M.C.-a i izdavačke kuće Def Jam. Već 1992. izdaju kultni singl "Throw Ya Gunz", a godinu kasnije izlazi debitantski album "Bacdafucup".

Album "Bacdafucup" (1993.) zauvijek je promijenio lice hip-hopa. Himna "Slam" postaje globalni hit, a ONYX osvajaju prestižna priznanja poput Soul Train nagrade za album godine, MTV nagrada i brojnih drugih. Album je naišao na oduševljenje kritike i publike te ostvario ogroman uspjeh ne samo u SAD-u, već i diljem svijeta.

Kao pioniri agresivnog, sirovog i nefiltriranog hardcore hip-hop zvuka, ONYX su stekli kultni status i ostali dosljedni svom izrazu više od tri desetljeća. Tijekom bogate karijere surađivali su s velikanima kao što su DMX, Wu-Tang Clan, 50 Cent, Big Pun i Das EFX, ali i s regionalnim imenima poput Nereda, Stoke i Smoke Mardeljana.

Do danas su objavili 14 studijskih albuma, a njihov najnoviji uradak, "Lower East Side", izašao je u travnju 2025. i još jednom potvrdio da ONYX i dalje zvuče moćno.

Ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu te putem sustava Entrio.

Organizator koncerta je Dostava zvuka.