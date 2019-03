Skunk Anansie - stadionski povratak u Hrvatsku

Slavna britanska rock četvorka Skunk Anansie vraća se u Hrvatsku na velika vrata! Turneja najvećih hitova „25Live@25" zaustaviti će se na zagrebačkom stadionu Šalata 27. srpnja, a povoljnije ulaznice mogu se kupiti najkasnije do kraja ožujka.

Skunk Anansie - „Hedonism"

"Hrvatska je jedno od najboljih mjesta na cijelom svijetu gdje smo ikada svirali i jako smo uzbuđeni što se vraćamo. Donosimo najveće hitove, ubacit ćemo neke nove pjesme, potpuno smo promijenili show" poručila je Skin, superkarizmatična frontwoman grupe, najavljujući povratak u naše krajeve.

Europska turneja za veliki jubilej i 25 godina karijere vodi ih u Luksemburg, Švicarsku, Italiju, Njemačku, Češku, Sloveniju, Austriju, Mađarsku, Slovačku i Hrvatsku. Uz otvorenu arenu i parkove primjerice u Rimu, Napulju i Wiesbadenu, klubove i dvorane po Berlinu i Budimpešti, zagrebačka Šalata jedan je od najvećih prostora na kojima će Skunk Anansie zasvirati, što samo dokazuje njihovu popularnost u Hrvatskoj.

Veliko rođendansko slavlje dogodit će se na najomiljenijem zagrebačkom otvorenom koncertnom prostoru kada bend donosi najveće hitove, pjesme poput „Hedonism", „Weak", „I Can Dream", „Twisted", „Charlie Big Potato", „Secretly", „Because Of You", „Brazen (Weep)", „Charity" i, naravno, „Selling Jesus" s kojom je sve počelo. Uz eksplozivnu ćelavu frontwoman i glasnu kombinacija bubanj - bas - gitara Skunk Anansie su živa sila na pozornici koja zapanjuje sa svojom pojavom i ostaje upisana kao jedan od kultnih bendova čija energija se mora vidjeti uživo.

Skunk Anansie - „Because Of You"

POVOLJNIJE ULAZNICE DO 31. OŽUJKA

Najkasnije do 31. ožujka u ponudi su early bird ulaznice po 190 kn.

Od 1. travnja do 26. srpnja za ulaz će trebati izdvojiti 220 kn, a na sam dan koncerta 250 kn. Ulaznice vrijede za sektore Parter i Tribinu. Posebno od njih u ponudi su ulaznice za VIP sektor po cijeni od 370 kn, što je iznos koji će ostati do samog nastupa.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.