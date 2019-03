Denis & Denis na velikom 80's Partyju u Boogaloou

U subotu 29. ožujka će u zagrebačkom popularnom Boogaloo Clubu na največem i najboljem 80's Partyju u gradu nastupiti riječeke electro pop legende Denis & Denis i to u originalnom sastavu sa Marinom Perazić i Davorom Toljom! Denis & Denis su osnovali 1982. godine, a njihov prvi album "Čuvaj se!" spada u remek-djela i izdanja koja su obilježila 80te godine, a čiji sjaj ni danas ne blijedi. Klasici poput "Program tvog kompjutera", "Soba 23", "Ja sam lažljiva", "Oaza snova", "Čuvaj se", "Dio refrena",... Sada ćemo imati priliku i uživo tulumariti na njihove zarazne bezvremenske elektro pop hitove.

Pored Denis & Denis će kao uvod u ovaj veliki 80's Party nastupiti zagrebačka grupa Memories Can't Wait koja će odsvirat presjek 80's klasika popuz „Hart Of Glass" od Blondie, „Walking Like Egiptians" od Bangles, „Never Let Me Down" od Depeche mode,....... Prije i nakon koncerta će Tomi Phantasma i Schultz vrtiti video spotove 80's hitova na velikom platnu pa ćete i nakon koncerta moći plesati i gledati spotove grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, New Order, David Bowie, A-ha, Alphaville, Soft Cell, Eurythmics, Dead Or Alive, Madonna, Pet Shop Boys, Ultravox, OMD, Tears For Fears, Kim Wilde, INXS, Midnight Oil, The Cure, Duran Duran, Video Sex, Denis & Denis, The Police, Xenia, Film, The Smiths, The Stranglers, Bronski Beat, Talking Heads, ABC, Blondie, Billy Idol, Haustor, Gang Of Four, EKV, Iggy Pop, Visage, The Sisters Of Mercy, Joy Division, A Flock Of Seagulls, U2, Queen, Grace Jones,.....

Program će započeti u 21 sat, a cijena ulaznica iznosi 50 kn u pretprodaji te 60 kn na dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti na slijedećim mjestima: Boogaloo Club (od 10 - 16:00) Ulica grada Vukovara 68, Dirty Old Shop - Tratinska 18, Rockamrk - Berislavićeva 13, Kloto - Masarykova 14, Entrio sustav - www.entrio.hr, Eventim sustav - www.eventim.hr. Nakon koncerta Denis & Denis od 00:30 će ulaznice na 80's Party koštati 20 kn. Za one koji su zaboravili ili ne znaju klub Boogaloo se nalazi u Ulici grada Vukovara 68 u sklopu Pučkog otvorenog sveučilišta, a ulaz u Boogaloo Club je iz ulice Ivana Lučića.



FB event