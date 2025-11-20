Sjene, ciklus akrila na platnu Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl, izuzetno je cijenjeni i zapaženi suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor je impresivnog opusa u ulju i akrilu, u kolažu, uglavnom na većim i velikim formatima platna, čest i uspješan izlagač na brojnim samostalnim izložbama, autor koji kontinuirano stvara u više gradova, u Zagrebu, u Londonu, u Dubrovniku, u Opatiji.

Doista, Šibl intenzivno slika, koloristički snažno, vrlo strastveno i nadahnuto, kreirajući nove figurativne ali i apstraktne cikluse.

Vrlo često nova produkcija u atelijeru najčešće je kombinacija figuracije i apstrakcije, kao i u ovom, najnovijem ciklusu, koji ćemo nazvati Sjene, po nazivu jedne slike .

Uistinu i apstraktni i figurativni motivi međusobno su snažno prožeti, povezani, prepleteni gustim tkivom nastanka, nadopunjujući jedan drugoga, slijedeći jedan drugoga u tvorbi logične i čvrste cjeline.

Snažna eksplozija uz vatromet boja na tri platna, na dvije vrlo energičan kolor, uz nešto blažu boju na trećoj.

Noćne eksplozije dovode na ovaj svijet čudesna tajanstvena bića, opasnog, prijetećeg izgleda, vjerojatno muško ženska varijanta dvojnosti noći.

Ta nepoznata bića noći nose jasne poruke na svjetlo dana iz dubine, iz tame, koje mi prepoznajemo u njihovim hektičnim gestama, očituju se u držanju tijela.

Noć nije prijateljski raspoložena, to tvrde bića noći, to govore silne vatre erupcija svijetleći na mračnom nebu.

Zanimljiva i uznemirujuća priča u vrlo efektnoj likovnoj izvedbi u akrilu na platnu, na većim formatima nadahnutog umjetnika akademskog slikara Duška Šibla.