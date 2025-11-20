Novi ciklus ulja velikih formata Mladena Žunjića

Slikar Mladen Žunjić iznimno je osebujna, specifična pojava u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, autor je kompleksnog, obimnog opusa ulja i akrila na velikim formatima platna, izrazito sklon apstrakciji.

Pred nama je novi ciklus ulja na impresivnom formatu 120 x 100 cm, riječ je o hommageu Pollocku, ali i mnogobrojnim slikarskim oistraživanjima u modernoj umjetnosti.

Gusto, zbijena dešavanja, obilje oblika u malom prostoru mahnito se kreće, hektično se sudarajući.

Ponekad mi se čini da Žunjić slika ciklotron ili detalje stvarnosti današnjeg čovjeka u svijetu koji postaje sve manji i manji.

Izuzetna snaga energije upravlja svim ovim oblicima, uz upozoravajuće bijele tragove koji paraju prostor.

Ogromna koncentracija različitih formi u kolopletu boja, iznimno ritmična kompozicija, nezaustavljiva, opasna i silovita.

Istaknimo pored složenosti zbivanja u ovim sudarajućim motivima i vrlo privlačnu dekorativnost.

Ova su ulja svijet za sebe.

Uzbudljivo slikarstvo Mladena Žunjića nastavlja svoj pustolovni put.