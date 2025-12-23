Akcija-festival Q’ART – CONNECT IN LOVE

U nedjelju, 21. prosinca 2025., Ilica je ponovno postala najhumaniji i najemotivniji prostor Zagreba. Akcija-festival Q'ART, održan pod temom CONNECT IN LOVE, okupio je tisuće građana, umjetnika, kreativaca i prolaznika u jedinstvenom blagdanskom izdanju koje je grad pretvorilo u živu urbanu galeriju posvećenu ljubavi kao društvenoj vrijednosti.

Umjesto klasične adventske ponude usmjerene na potrošnju, Q'ART je ponudio drugačiji doživljaj blagdana. Kroz umjetničke instalacije, participativne akcije, glazbeni program i susrete na ulici, festival je pozvao posjetitelje da uspore, zastanu i ponovno se povežu jedni s drugima. Ilica je toga dana pulsirala nježnošću, solidarnošću i osjećajem zajedništva, potvrđujući da javni prostor može biti mjesto susreta, dijaloga i empatije.

Posebno snažnu dimenziju festivalu je i ove godine dala PINK ulaznica, fundraising inicijativa koja utjelovljuje temeljne vrijednosti Akcija-festivala Q'ART - radikalnu inkluziju i društvenu odgovornost. Iako je ulaz na festival besplatan, brojni posjetitelji odlučili su kupnjom PINK ulaznice podržati rad udruga koje pomažu djeci i obiteljima u najtežim životnim okolnostima. Prikupljena sredstva namijenjena su Hrvatskoj udruzi za ravnopravno roditeljstvo, udruzi DEBRA i udruzi Krijesnica, čime je festivalska poruka ljubavi dobila svoj konkretan i trajan nastavak.

Glazbeni program dodatno je obogatio atmosferu festivala na više lokacija duž Ilice. Na lokaciji Ilica 49 nastupio je Gospel zbor Sunce, čija je energija radosti i zajedništva okupila brojnu publiku, nakon čega je uslijedio koncert Silver Lining Jazz Collectivea, mladog zagrebačkog jazz ansambla koji je spojem swinga, bosse i suvremenog jazza stvorio toplu i komunikativnu glazbenu kulisu.

Na Britancu je dan započeo uz DJ Tomaša, slijedila je modna revija, a potom nastup Da Costa/Rocha Quarteta, koji je donio jedinstvenu fuziju brazilskih ritmova i jazza. Kod Akademije likovnih umjetnosti, DJ Miki Delay i gosti stvorili su opuštenu, urbanu atmosferu koja je povezala umjetnost, glazbu i gradski ritam.

Poseban naglasak ovog izdanja festivala bio je na sudjelovanju studenata Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Njihove instalacije, intervencije i performansi otvorili su dijalog s prolaznicima i javnim prostorom, nudeći snažne poruke o ljudskim vrijednostima, empatiji i kolektivnoj odgovornosti.

Akcija-festival Q'ART još je jednom potvrdio da grad postaje ljepše i humanije mjesto onda kada se stvara zajedno. CONNECT IN LOVE pokazao je da blagdani mogu biti vrijeme istinske povezanosti, a ne samo potrošnje, te da umjetnost u javnom prostoru ima moć potaknuti promjenu, zajedništvo i osjećaj pripadnosti.

Zagreb je toga dana živio ljubav - otvoreno, hrabro i iskreno - ostavljajući snažan trag i poziv da takve vrijednosti ne ostanu samo festivalski trenutak, nego dio svakodnevice.