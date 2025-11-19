Delikatni ciklus misterioznih žena Renate Facan Kušec

Akademska slikarica iz Zagreba Renata Facan Kušec, istaknuta je suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je osebujnog opusa.

U njezinom kompleksnom djelu osobito se ističe lik žene, sposobne i djelotvorne, otporne i neustrašive, lijepe i zavodljive, heroine u svim vremenima, majke, ljubavnice, zavodnice, kćeri, balerine, glumice, plesačice.

Sve su one povezane misterioznom aurom koja se nadvija nad njima.

Da, svi su ti ženski likovi izrazito tajanstveni, o njima doista jako malo znamo.

Gledajući u njihova lijepa lica, privlačni izgled, možemo samo nagađati.

Renata Facan Kušec, posvetila je obilje pozornosti i ženi iz pšrošlih vremena ali i ženi današnjice, ističu njihovu samosvojnost i značenje.

Različitim likovnim tehnikama, od ulja i akrila do akvarela i crteža, slikarica je tom čudesnom liku žene, od ljepotica do starica, posvetila znatatan dio svoga bogatog i serioznog opusa.

Karakterističnost i ovog opusa obilježena je zanimljivim dadatcim notnih materijala, koji su vješto ukomponirani u kompoziciju sliku. Možda su note ključ za otkrivanje tajni.

Galerija misterioznih žena Renate Facan Kušec ozbiljan je i vrlo emotivan doprinos aktualnoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti.