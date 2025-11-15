Sjećanja na prošlost Renate Facan Kušec

Akademska slikarica Renata Facan Kušec slikala je uspješno mnogobrojne motive, u ulju i akrilu, u akvarelu, stvarajući dosljedan i kompleksan opus.

Ponekad bi pored ključnih tema, slikala motive koji su naprosto iskakali iz sjećanja, često samo fragmentarno, ali dovoljno uzbudljivo i inspirativno.

Tako je i nastao ciklus slika posvećen sjećanjima iz prošlosti, koja su se iznenada pojavila, ostavljajući svoj trag o postojanju u slikama ovoga ciklusa.

Divna glava konja, ponositog porijekla, sposobnog i brzog, portret usplahirenog bića, koje želi što prije potrčati i prepustiti se slobodi.

Tu je i sjećanje na bogate trpeze davnih događaja, pripremanih za visoke goste dok posluga strpljivo miruje pored obilja na stolovima.

Ruke, položene na knjigu, s lijepim medaljonom i prstenom, gesta umorne aristokratkinje, u očekivanju oluje sutrašnjeg dana.

Zanimljive su te slike s detaljima života iz prošlosti, kada je svijet svima izgledao drugačije i manje obećavajuće.

Vrlo lijep, rafiniran ciklus posvećen trenutcima žena Renate Facan Kušec.