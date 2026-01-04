Akademska slikarica Renata Facan Kušec zapažena je i cijenjena suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je bogatog opusa ulja i akrila s nizom raznovrsnih motiva, od portreta, balerina, plesačica, tajanstvenih lijepih žena, preko gradskih vizura do krajobraza i brodova.

Jedan od ciklusa izaziva u posljednje vrijeme značajnu pozornost.

Riječ je o nekoliko nježnih tema, tihih trenutaka žena, same u sobi, ispred ogledala.

Ciklus Trenutci intime Renate Facan Kušec bilježe ono vrijeme kada je žena posve sama, oslobođena svega, pripada samo sebi i svojim uzburkanim mislima i osjećajima.

Presvlačenje, oblačenje, zastajkivanje i propitivanje, je li to prava kombinacija, je li došao trenutak za to?

Pred nama je nekoliko trenutaka žene kada se donose ključne odluke, kada se odlučuje definitivno, u miru, u tišinu, okružena vremenom koje kao da je zastalo, kao da je klepsidra utihnula.

Vrlo emotivan i suptilan ciklus posvećen ženama i njihovoj intimi, izvrstan ciklus Renate Facan Kušec.