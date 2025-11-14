U nedjelju, 16. studenoga 2025., kultna Ilica ponovno postaje najveća gradska galerija na otvorenom koja u studenom pulsira književnošću, umjetnošću, glazbom i zajedništvom. Ilica opet postaje zajednica koja vjeruje da umjetnosti nije luksuz nego čin brige.

Akcija-festival Q'ART - CONNECT IN BOOKS donosi izdanje posvećeno knjizi kao simbolu znanja, dijaloga i povezanosti. Kroz cjelodnevni program uličnih izložbi, koncerata, modnih revija, radionica i performansa, Q'ART potvrđuje svoju misiju - pretvoriti grad u prostor susreta, suradnje i inkluzije.

Ovo izdanje festivala spaja knjigu, umjetnost, modu, glazbu i edukaciju u urbani događaj koji slavi kreativnost, ljudske vrijednosti i snagu zajednice.

PROGRAM

Program ovog izdanja Q'ART-a donosi više od umjetničkog događanja - on poziva na povezivanje kroz riječ, zvuk i pokret. Posebnost Q'ART-a je u tome što publika nije promatrač, nego sudionik. Posjetitelji su pozvani stvarati, dijeliti, razmišljati i povezivati se kroz umjetničke instalacije, knjige, razgovore i glazbu. Ono što nastaje nije samo događaj, već zajednički čin stvaranja.

Ilica će toga dana postati prostor razmjene ideja i emocija, mjesto gdje knjige izlaze iz knjižnica, glazba iz koncertnih dvorana, a umjetnost iz galerija - i sve se to spaja na ulici.

Kroz književne performanse, javna čitanja, koncerte, modne revije, radionice i intervencije studenata umjetničkih akademija, Q'ART - CONNECT IN BOOKS otvara prostor novog urbanog dijaloga.

Ovaj festival već devet godina mijenja način na koji Zagreb doživljava umjetnost - spajajući zajednicu, kreativnost i društvenu odgovornost.

BOOK POINT - Wave bar

Program posvećen knjizi, poeziji i dječjoj književnosti donosi niz predstavljanja i čitanja:

10:00 - 10:45 > Buga Marija Šimić Milošev - predstavljanje slikovnice „Priča o..." (program za djecu)

11:00 - 11:30 > Antonija Čosić - predstavljanje slikovnice „Krakograd" (program za djecu)

12:00 > Čitanje poezije s Doroteom Šušak (program za odrasle i stariju publiku)

ART POINT / IZLOŽBE STUDENATA

09:00 - 16:00 // Ilica 83-85

Sudjeluju studenti Akademije likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji će radovi predstaviti aktualne smjerove suvremene likovne i dizajnerske produkcije.

ART PROGRAM / PERFORMANS

12:45 - 14:00 // Kačićeva / Ilica

Antonija Sakoman - „Diši za mene"

Performans koji istražuje granice izraza, tijela i disanja, u kontekstu dijaloga između pojedinca i kolektivnog iskustva.

GLAZBENI PROGRAM

Ulični prostori Ilice ponovno će se pretvoriti u pozornice:

11:00 > Joe Pandur Quartet / Ilica 49 (OKZ)

10:00 > DJ Miki Delay & Sven / Britanac

13:00 > Jerko Jurin Acoustic Unity / Britanac

11:00 > Quantum Trio / Ilica 116 (AG café)

MODNA REVIJA

12:00 - 12:45 // Britanski trg, istočna strana

Predstavljanje jesenskih kolekcija brendova Zeleni balon, La Bestia i Humana Nova, koji promiču održivu i inkluzivnu modu.

DJEČJI PROGRAM RADIONICA

10:30 - 14:30

Morra Ceramics - radionica keramike // Ilica 49

Art of Fun - likovna radionica // Ilica 77

Planet Zabave - društvene igre // Ilica 122

Program za najmlađe potiče kreativnost, maštu i zajedništvo kroz igru i umjetnički izraz.

O UMIJEĆU POVEZIVANJA - UMJETNOST KAO PROSTOR RADIKALNE INKLUZIJE

Q'ART je više od festivala - to je pokret.

Kroz godine, projekt je postao simbol zajedništva, solidarnosti i kreativne slobode, okupljajući stotine tisuća umjetnika, studenata, obrtnika, građana i posjetitelja iz cijele Hrvatske i Svijeta.

I ove godine, Ilica će pokazati da grad može biti mjesto umjetnosti, dijaloga i brižnosti, ako ga tako odlučimo živjeti.

Kao i svaki put, Akcija - festival Q'ART ostaje prostor slobode izražavanja, razmjene ideja i radikalne inkluzije, gdje se susreću različiti mediji, generacije i senzibiliteti. Kroz interdisciplinarni pristup, festival spaja knjigu, glazbu, modu, vizualnu umjetnost i edukaciju, potvrđujući da umjetnost ima moć povezivanja i transformacije zajednice. Akcija - festival Q'ART se održava već devetu godinu zaredom, a njegova snaga leži u zajednici koja ga kontinuirano podržava.

PINK ULAZNICE - ULAZ U BOLJE DRUŠTVO

Ovo nije karta. Ovo je gesta, izbor i stav.

Ulaz na Q'ART je slobodan, ali oni koji žele dati više od prisustva mogu postati dio PINK pokreta fundraising kampanje koja ljubav pretvara u djelo.

PINK znači: Participation. Inclusion. Nurturing. Kindness.

Kupnjom PINK ulaznice ne kupuješ ulaz već otvaraš vrata drugačijem gradu. Gradu u kojem umjetnost, empatija i solidarnost žive zajedno. Gradu koji vjeruje da nježnost mijenja svijet.

50% iznosa svake ulaznice donira se onima koji svakodnevno čine nevidljive revolucije:

Progovori autizam - širi ljubav - za djecu s autizmom

Udruga Žiraha - za osobe s intelektualnim teškoćama

Svitanje - za one koji se bude u tišini, boreći se s vlastitim mislima

Ulaz u Q'ART nije samo ulaz na festival. To je ulaz u bolje društvo. U zajednicu koja vjeruje da umjetnost nije luksuz nego čin brige.

U svijetu koji stalno juri, Q'ART usporava. Na jedan dan, Zagreb diše u ritmu umjetnosti, poezije i glazbe - i podsjeća nas da su vrijednosti, ljudi i povezanost ono što čini grad živim. Vidimo se 16. studenoga u Ilici na mjestu gdje riječi susreću ljude, a umjetnost postaje dijalog.

Velika podrška izlagača i mikro-donatora, kao i pokroviteljstvo Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba, Zagrebačkog Holdinga i Obrtničke komore Zagreb, omogućuju da se Ilica na jedan dan transformira u živo, kreativno i solidarno mjesto.