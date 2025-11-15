Kontinnentalni motivi Krešimira Ivića

Paralelno slikajući slične motive u ulju i akvarelu, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar Krešimir Ivić, još dublje i snažnije uranja u srž teme.

Njegovi brojni ciklusi s motivima mora, Zagreba ili kontinenentalni nose rafinirani pečat osebujnog umjetnika i realizaciju teme duboko doživljene.

Ciklus kontinentalnih motiva u akvarelu Krešimira Ivića iznimno su djelo slikarskog majstora, pomno odabrani krajobrazi prirode ispunjene mirom i tišinom koju natkriva magla, oživljeni su na papiru odajući magičan dojam nepoznate i daleke često sanjane nedohvatljive zemlje.

Ivićevi akvareli vrlo su emotivni, izvedeni su s nekoliko brzih i odlučnih poteza.

Doista, ovaj ciklus akvarela Krešimira Ivića potvrđuje staru izreku, ljepota jednostavnosti.

Nekoliko poteza stvara novi, jedinstveni svijet, specifičan, tajanstven, čini nam se i nepoznat.

Ciklus kontinentalnih motiva Krešimira Ivića izuzetan je doprinos aktualnoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, jednostavnost ljepote.