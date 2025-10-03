Sirova snaga SUV-a na surovom i predivnom Platku

Oni su snažni. Oni su svestrani. Oni su Porsche Cayenne i Macan, SUV perjanice omiljene automobilske marke, koji su ovog tjedna prošli pravi test off road vožnje po našoj poznatoj planini koja spaja mediteransku klimu Kvarnera i moćnu prirodu Gorskog kotara.

Platak kao omiljeno odredište za ljubitelje skijanja i ostalih zimskih sportova, zahvaljujući jedinstvenom prirodnom okruženju, nudi i brojne druge mogućnosti za sport i zabavu. Ovog puta, postao je kulisa prvog Porsche SUV Off - Road Experience-a. Od hangara grobničkog aerodroma, gdje je sve počelo do vrha Platka papreni Cayenne iskazao se na cesti koja je nemilosrdna. Zavojitim cestama do makadama, a potom i prave terenske vožnje na kojoj priroda itekako testira vozila, ljubitelji SUV-a stigli su do prekrasnog vidikovca s kojeg se pruža pogled na cijelu Rijeku. Na tom vrhu, Porsche je pokazao zašto je na vrhu kad je u pitanju sigurna i moćna vožnja.

Porsche Centar Zagreb predstavio je Cayenne Winter Black Edition - izvedbu legendarnog SUV-a s atraktivnim paketom dodatne opreme i setom zimskih kotača. Također, novi Macan dostupan je kroz Porsche leasing s mjesečnom ratom od 700 eura uz 15.000 eura učešća, 15.000 kilometara godišnje i trajanje ugovora od 36 mjeseci.

U sklopu ovog automobilskog druženja, odvio se i pokazni test kako bi se pokazalo što sve vozila mogu - od penjanja raznim nagibima do uspješnog prelaženja kamenja ili rupa, a kratka stanka za kavu u idiličnoj planinskoj kolibi sve je vozače dovela do istog zaključka. Cayenne i Macan su praktični, funkcionalni, svestrani i snažni, sve što jedno sportsko terensko vozilo treba biti. Ovim povodom, vlastiti Porsche može se konfigurirati putem novog online konfiguratora.

Ovotjedna avantura započela je na mjestu koje na prvi pogled možda i nema izravnu poveznicu s automobilima - no Aerodrom Grobničko polje pokazao se kao savršen početak Porsche priče. Zrakoplovi i automobili možda pripadaju različitim svjetovima, ali dijele istu srž - strast prema tehnologiji, preciznosti i slobodi kretanja. Upravo zato, prezentacija i registracija vozača održana uz pistu, među letjelicama i Porsche vozilima, dobila je poseban smisao. Ručak serviran uz asfaltnu uzletno-sletnu stazu pokazao se kao sjajan uvod u još jednu Porsche priču koja je ovog puta vodila do vrha - i metaforički i doslovno.