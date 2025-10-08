Nekad je danas bio Dan neovisnosti... više nije

Današnji dan, 8. listopada, obilježava kao spomendan Dan Hrvatskoga sabora, u znak sjećanja na 8. listopada 1991. kada je prvi saborski saziv jednoglasno donio povijesnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s bivšom državom SFRJ.

Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji.

Sabor je tu odluku donio nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na njegovu Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti od 25. lipnja 1991. te nakon što su zrakoplovi JNA bombardirali Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Zbog sigurnosnih razloga, svoju povijesnu sjednicu Sabor je 8. listopada 1991. održao u zgradi Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu. U istu zgradu Sabor se kratko vratio i 2020. godine, nakon što je potres oštetio zgradu na Trgu svetog Marka.

Do 2020. godine 8. listopada se obilježavao kao Dan neovisnosti. Bio je to državni blagdan i neradni dan, da bi novim kalendarom blagdana bilo utvrđeno da će se obilježavati kao Dan Hrvatskoga sabora, spomendan i radni dan.

Dan državnosti je tada vraćen s 25. lipnja na 30. svibnja te se i dalje obilježava kao blagdan. 25. lipnja je postao Dan neovisnosti te se također više ne obilježava kao blagdan.

I tako je dobar i logičan blagdan otišao u povijest...