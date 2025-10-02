Pred nama je Svjetski tjedan svemira

Svjetski tjedan svemira (World Space Week, WSW), najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada 2025. pod temom "Živjeti u svemiru". Ova tema, odabrana od strane Svjetske svemirske asocijacije (WSWA) i podržana od Ujedinjenih naroda (rezolucija 54/68 iz 1999.), usmjerena je na istraživanje inovacija, tehnologija i izazova koji omogućuju život čovječanstva izvan Zemlje - od svemirskih postaja i sustava održavanja života u svemiru do vizija kolonizacije Mjeseca i Marsa. Kao dio globalnog pokreta koji uključuje više od 90 zemalja i preko 15.000 događaja, Hrvatska poziva medije, škole, vrtiće, fakultete, udruge, tvrtke, ugostitelje i javne ustanove da se pridruže obilježavanju i zajedno oblikuju budućnost svemirskog istraživanja.

Značaj Svjetskog tjedna svemira

Svjetski tjedan svemira, koji se obilježava od 2000. godine, slavi doprinose svemirske znanosti i tehnologije napretku čovječanstva. Datum (4.-10. listopada) simboličan je: obilježava lansiranje Sputnika 1, prvog umjetnog satelita, 4. listopada 1957., i potpisivanje Sporazuma o svemiru 10. listopada 1967. Ove godine, fokus na "Živjeti u svemiru" ističe ključne teme poput razvoja održivih staništa, sustava za recikliranje resursa, zdravlja astronauta i svemirskog turizma. Ova globalna inicijativa, podržana od UN-ova Ureda za svemirske poslove (UNOOSA) i Vijeća za miroljubivo korištenje svemira (COPUOS), potiče edukaciju, inovacije i suradnju kako bi svemir postao dostupan svima.

Hrvatska na svemirskoj sceni

Hrvatska se istaknula kao jedna od vodećih zemalja u obilježavanju Svjetskog tjedna svemira, dosegnuvši 4. mjesto u svijetu 2024. po broju događanja, unatoč ograničenim financijskim sredstvima. S preko 160 aktivnosti prošle godine, uključujući Dane astronomije u Dubrovniku, Svemirski sajam u Đakovu, NASA Space Apps Challenge u Zagrebu i izložbe na Lastovu, Hrvatska je pokazala snažan entuzijazam i predanost. Ove godine, uz temu "Živjeti u svemiru", ciljamo na još veći doseg, potičući obrazovne i kreativne inicijative koje inspiriraju mlade, podupiru inovacije i jačaju hrvatsku ulogu u globalnom svemirskom sektoru. Hrvatski uspjesi, poput trogodišnjeg STEM edukativnog projekta sufinanciranog novcima ESF+ i Vlade RH Ureda za udruge „Mali sateliti i raketno modelarstvo (Cansat rocketry)", lansiranja satelita CroCube, pobjede Arona Halasza na međunarodnom natječaju „Moj svemirski san" te pobjede Mije Platužić u globalnom natječaju za WSW poster 2023., dokaz su našeg potencijala. Ova manifestacija prilika je za promociju domaćih znanstvenika, inženjera i projekata poput Perun I, sondažnih raketa kao i za povezivanje s međunarodnom svemirskom zajednicom.

Kako sudjelovati?

Organizirajte događaje: Osmislite aktivnosti prilagođene svim uzrastima, poput: Radionice: Eksperimenti o životu u svemiru (npr. simulacija svemirskih staništa ili recikliranje vode). Predavanja: Razgovori s hrvatskim stručnjacima o svemirskim tehnologijama ili budućnosti svemirskog turizma. Kreativni projekti: Natječaji za crteže svemirskih kolonija, pisanje eseja ili izrada modela raketa. Promatranja zvijezda: Večeri s teleskopima u suradnji s lokalnim astronomskim društvima. Zabavni događaji: Svemirski kvizovi, tematski partyji u kafićima ili kolači s motivima planeta.

Registracija: Prijavite događaje besplatno na www.worldspaceweek.org (sekcija "Submit an Event") kako bi bili uvršteni u globalni kalendar. Nakon događaja, pošaljite izvješće na ured@worldspaceweek.hr za objavu na hrvatskim kanalima.

Mediji: Pokrivajte događaje, intervjuirajte stručnjake poput nacionalnog koordinatora i ostalih predstavnika nacionalne svemirske zajednice te dijelite priče o hrvatskim svemirskim inicijativama. Službeni plakati i materijali dostupni su na upit i preuzimanje sa stranica WSWA.

Volonteri i partnerstva: Pridružite se mreži volontera za podršku u promociji, dizajnu ili koordinaciji. Posebno pozivamo obrazovne institucije na suradnju u projektima poput raketnog modelarstva ili posjeta planetarijima.

Zašto je važno sudjelovati?

Svjetski tjedan svemira u Hrvatskoj prilika je za: