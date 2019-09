Šimun Tolić u Galeriji CEKAO

Šimun Tolić rođen je 1982. u Zagrebu. 2017. godine magistrirao je na Nastavničkom odsjeku, smjer slikarstvo pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Matka Vekića.

Seriju ulja na platnu Tolić je razvio referirajući se na roman Srce tame (1902.), Josepha Conrada, radi čega je Džungla mjesto radnje svih slika.

Serija Melankolija bavi se upravo otkrivanjem banalnosti i krhkosti civilizacije te prividnim redom u kojemu živimo, "(...) kao što je i junak romana, pomorac Marlow, shvatio da je Kongo jednako mračan poput civiliziranog Londona."

Šimun Tolić, Galerija CEKAO, ponedjeljak, 2. rujna 2019. u 19 sati. Izložba se može pogledati do 3. listopada 2019. svakim radnim danom od 8 do 21.30. i subotom od 8 do 14.30.