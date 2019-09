Umjetnici iz cijelog svijeta pretvorili park Ribnjak u jedinstvenu street art galeriju

Svoju ljetnu priču Art park je sredinom lipnja preselio na novu umjetničku adresu - zagrebački park Ribnjak čime je centar grada dobio novu lokaciju za sve ljubitelje ulične umjetnosti. Radovi jedanaest hrvatskih umjetnika obilježili su privremeni postav galerije na otvorenome dok su u sklopu proširenog umjetničkog programa Art parka sivi betonski zidovi na Ribnjaku postali inspiracija za oslikavanje umjetnicima iz Hrvatske i cijelog svijeta. U Zagrebu su tako svoj trag ostavili Anthony Brooks iz Chicaga, Cazer iz Londona, Nomen iz Lisabona, Utopia iz Sao Paula, More than words iz Dortmunda te Prizmu čija je serija uličnih radova s oštrom porukom Fuck Wars! obišla svijet. Hrvatske su umjetnike predvodili Lunar, Smack, Poster, Chez, Kismo, Tilto One i Kruno Thorn dok su poseban estetski doprinos street art galeriji dale ženske snage. Jana Danilović iz Beograda i Klarxy iz Zagreba među prvima su ovo ljeto gostovale u Art parku, a pridružile su im se Hana Tintor i Artikal 31, također iz Zagreba te Fio Silva iz daleke Argentine. Zahvaljujući radovima svih ovih umjetnika zidovi parka Ribnjak oživjeli su šarenim vizualima, a šetnja je postala ljepša!

"Mislim da je projekt Art park sjajan jer poziva umjetnike da rade u drugačijem zajedničkom javnom prostoru. Kod ulične umjetnosti navikli smo na velike zidne površine uz cestu, a ovdje ste okruženi brojnim aktivnostima čiji je veliki dio i ulična umjetnost. Zagrebačka umjetnička scena me se dojmila i čini se kako je uzela maha što gradu daje nove zanimljive boje." - Anthony Brooks

"Za mene je koncept Art parka fantastičan jer usmjerava pažnju i aktivnosti na dio javnog prostora važnog za ponovno otkrivanje vlastitog grada. Time iznova, cirkulacijom i susretanjem različitih ljudi, taj prostor postaje tlo iz kojeg niču, ne samo nove ideje, već se osvještava potreba za direktnim kontaktom s umjetnošću te ideja da se bude dio istinskog zajedništva. To je dragocjeno i drago mi je da sam dio toga!" - Jana Danilović

Jedinstvena street art galerija ostat će dostupna za razgled na Ribnjaku i nakon završetka ovogodišnjeg izdanja Art parka, 8. rujna 2019. U svom posljednjem tjednu održavanja, Art park osim umjetničkog nudi i bogat glazbeni i filmski program, uz naravno neizostavnu priliku za ping-pong, čitanje Frakturinog naslova kod 'Drva za čitanje' ili osvježenje u hladovini. Večeras, 2.9., u 20:30 na rasporedu je dokumentarac "Putnici" redateljice Tine Šimurine koji se upravo vratio iz Vinkovaca, s 13. Festivala dokumentarnog rock filma gdje je proglašen najboljim dokumentarcem u regiji. S filmom na Ribnjak stižu i protagonisti; umjetnica Margareta Vidmar i punk guru Nos (Dražen) koji će izložiti i svoje jedinstvene radove.

Do kraja tjedna glazbu u Art parku na Ribnjaku puštat će hrwoE, Šimun Stankov, Kuna, u četvrtak će atmosferu podići mlada talentirana glazbenica Anya dok će petak proteći u znaku poznatog gradskog izazova Cajtnot čiji je start i cilj baš u Art parku. Za sve koji ne znaju - Cajtnot je zabavan gradski izazov te prilika za interaktivan razgled grada uz timski limitirano vrijeme čime sudjelovanje postaje uzbudljivije. Prijave za Cajtnot se odvijaju putem linka.