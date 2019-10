Šećer nam ubija dobro raspoloženje

Šećer je štetan za organizam kad ga unosimo u većim dozama od preporučenih dnevnih količina, to već znaju svi, no znate li da on stvara ovisnost i glavni je neprijatelj dobrog raspoloženja?

Jasno, kad unesete nešto slatko u organizam (ili nešto prepuno skrivenog šećera), vi ćete se trenutno osjetiti bolje, ali nakon nekog vremena će se taj balon ispuhati i baciti vas natrag u crnu rupu...

Zašto je tome tako? Istraživači su utvrdili da hrana s visokim glikemijskim indeksom kod ljudi aktivira dio mozga koji je povezan sa sustavom nagrade i izaziva snažniju potrebu za dodatnom hranom nego namirnice s niskim glikemijskim indeksom.

Hrana koja izaziva veći porast glukoze u krvi proizvodi veći osjećaj ovisnosti u mozgu.

Dodatne studije aktivnosti u mozgu osigurale su dokaze za ideju da prejedanje aktivira sustav nagrade u mozgu koji onda vodi u prejedanje.

Cijeli taj proces zapravo najbolje objašnjava kako dolazi do ovisnosti.

S vremenom, potrebno nam je sve više 'materijala' da bismo postigli isti osjećaj nagrade, što onda vodi u prejedanje. Studije sugeriraju da prejedanje rezultira sve manjim osjećajem da smo dobili nagradu, pa se pomalo povećava ovisnost prema hrani koja ima malu nutritivnu vrijednost, a bogata je šećerom, solima ili masnoćama.

S druge strane, višak šećera izuzetno je štetan za tijelo. Čak i jedan slučaj povišene glukoze u krvi može štetiti mozgu, te dovesti do usporenja kognitivnih funkcija te slabije memorije i pažnje. Neki istraživači sugeriraju da da visoki udio šećera izaziva upalu u mozgu, te vodi do poteškoća u memoriji.

Stoga - držite se preporučenih dnevnih količina i čitajte deklaracije!