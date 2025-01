Savršen bijeg za romantične gurmane

Intimnost, bijeg od rutine i romantični trenutci savršen su spoj za parove u dugim vezama, a mi znamo mjesto gdje se budi strast i gdje ćete ponovno otkriti jedno drugo!

Uronite u svijet gdje se povijest isprepliće s modernim luksuzom, gdje je svaki trenutak posvećen ljubavi i gdje će vaša priča biti ispisana nezaboravnim iskustvima. Thermana Laško idealno je mjesto za bijeg od svakodnevice gdje ćete ponovo zapaliti iskru koja vas povezuje s voljenom osobom.

Ljubav ide kroz želudac

Ovdje se ljubav manifestira kroz vrhunsku kuhinju koja spaja lokalne namirnice i moderne okuse. Uz Gourmet & Wellness paket doživjet ćete vrhunac gastronomije i opuštanja. Highlight romantičnog odmora bit će večera u restoranu Pavus s Michelinovom zvjezdicom u dvorcu Tabor, gdje kulinarske majstorije nastaju pod vodstvom Marka Pavčnika, jednog od najboljih slovenskih chefova. Prije večere možete se prepustiti masaži za parove, a ujutro predlažemo doručak u sobi u Hotelu Thermana Park Laško 4* Superior koji je poseban doživljaj s pogledom na rijeku Savinju i voljenu osobu.

Otkrivanje tradicija u dvoje

Laško, smješteno u blizini Celja i udaljeno samo nešto više od sat vremena od Zagreba (i to bez vinjete!), grad je s više od 200 godina pivarske tradicije koju su u Thermani utkali u jedinstveno iskustvo - Beer Wellness paket. Zamislite pivsku kupku bogatu ekstraktima hmelja koji njeguju kožu i podižu raspoloženje - i to udvoje! Ovo jedinstveno iskustvo savršena je kombinacija lokalne baštine i opuštanja, stvoreno za one koji žele nešto drugačije i znaju da zajednička nova iskustva jačaju vezu.

Skriveni kutci za zaljubljene

Legenda kaže da bacanjem kamena u Savinju s Mosta želja zaključavate srce svoje ljubavi i da će se svaka vaša želja ispuniti. A kada to učinite, zagrijte se u intimnoj kupki za dvoje, odaberite neku od sauna, osvježite se u bazenu ili zaplivajte ispod jedne od najvećih staklenih kupola u Europi. Mjehurići, pogled u nebo i ljekovita termalna voda stvaraju poseban doživljaj. Savršen dan završite à la carte večerom začinjenom daškom ljubavi, a izuzetan desert, vino ili koktel u kavani uz ambijentalnu glazbu vratit će vas na prvi spoj i rasplamsati strasti.

Još vam jedino preostaje izabrati romantični paket za dvoje koji u cijenu uključuju sve - od wellnessa do kulinarskih doživljaja - večere, doručka u sobi i pjenušca dobrodošlice.