Samsung The Freestyle projektor

The Freestyle projektor je genijalna stvar - uređaj prema osobnim željama i potrebama korisnika može biti projektor, pametni zvučnik i ambijentalno osvjetljenje za korištenje unutar i izvan doma.

Dizajn koji osvaja na prvi pogled

Napredna tehnologija The Freestyle projektora implementirana je u vrlo lagano kućište od svega 830 grama. Ovo je uređaj koji stane u dlan svačije ruke i vrlo ga je jednostavno prenositi iz prostorije u prostoriju. Izuzev svoje male težine, The Freestyle se ističe i po svojem modernom dizajnu s kojim će ispuniti ulogu atraktivnog dodatka svakom interijeru - od dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice pa sve do spavaće sobe, ali i vanjskih lokacija poput balkona, terase ili dvorišta. Također, zahvaljujući rotirajućem postolju do 180 stupnjeva, odabrani sadržaj može se s jednakom kvalitetom prikaza projicirati na različite površine - na zidu, podu, stropu pa čak i na namještaju.

Zabava na svakom koraku

Posebnost The Freestyle projektora je što korisnicima pruža neograničene opcije. Riječ je o jedinstvenom uređaju koji, ovisno o individualnim preferencijama korisnika, može biti projektor, pametni zvučnik ili ambijentalno osvijetljene. Gledanje filmova, slušanje glazbe, gaming samo su neke od brojnih mogućnosti, dok ambijentalni način rada zabavu odnosi na potpuno novu razinu. Uz ovu značajku korisnik može prikazati odabrani ambijent koji će ukrasiti zid prostorije te tako stvoriti intimnu, ugodnu atmosferu unutar doma, a istovremeno može projicirati očaravajuće svjetlosne efekte na temelju glazbe poput prave disco kugle. Dodatno, projektor je kompatibilan i s eksternim baterijama koje podržavaju USB-PD te 50W/20V output ili više čime postaje idealni suputnik za putovanja i druženja s obitelji i prijateljima izvan doma.

Zvuk i prikaz sadržaja

Osim inovativnog dizajna i različitih mogućnosti korištenja, The Freestyle prenosivi projektor karakterizira i inovativna tehnologija za nevjerojatnu reprodukciju audio i video sadržaja. Uz auto-focus značajku, koja omogućava automatsko izoštravanje, prikaz sadržaja bit će uvijek kristalno čist i detaljan, dok se istovremeno projekcija može prilagoditi do 100 inča bez gubljenja kvalitete. Nadalje, tu je auto-keystone funkcija koja automatski izjednačava iskošenu projekciju i stvara pravokutnu sliku, kao i auto-level za prilagođavanje prikaza svakoj površini - od kamenog zida, pločica do kreveta u spavaćoj sobi. Što se tiče audio sadržaja, projektor donosi mogućnosti širenja zvuka od 360 stupnjeva po prostoriji čime korisniku osigurava potpuno novi doživljaj i maksimalno uživanje.

The Freestyle projektor je dostupan kod Samsung prodajnih partnera u Hrvatskoj i u Samsung online trgovini po cijeni od 7.499 HRK.

Kupnjom The Freestyle prenosivog projektora na poklon dobivate i Galaxy Buds Pro bežične slušalice u vrijednosti od 1.699 HRK. Promocija traje do 19.6.2022. ili do isteka zaliha poklona, a više informacija o samoj promociji potražite na sljedećem LINKU.