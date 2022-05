Huawei vlog iskustvo obojano atmosferom ulica grada Zagreba

Zagreb je jedan od najposjećenijih europskih gradova. Početkom nove turističke sezone, Zagreb će uskoro biti prepun ljudi iz različitih dijelova svijeta te će se na zagrebačkim ulicama povijest grada stapati s raznolikim i modernim kulturama današnjice. Jedne od najposjećenijih turističkih atrakcija u Zagrebu su lokacije u samom srcu grada, park Zrinjevac i Trg bana Josipa Jelačića. Svaka od navedenih lokacija nosi svoju priču i krije mnoge zanimljivosti pa se zato ispred njih i nađe veliki broj foto objektiva brojnih inozemnih posjetitelja. Tako su se navedene lokacije našle i iza objektiva novog Huawei pametnog telefona nova 9 SE. Luka Hrvatić, mladi filmaš, montažer i content kreator iz Zagreba, prošetao je ulicama rodnog grada u pratnji prijateljice manekenke, te su zajedno testirali mogućnosti kamere nova 9 SE i tako prikazali i uređaj i glavni hrvatski grad u najljepšem svjetlu. Impresivne tehničke karakteristike kamere nova 9 SE prilagodljive su svjetlijim i tamnijim kadrovima, snimkama izbliza ili izdaleka te manjem ili većem vidnom polju.

Nova 9 SE je moderan pametni telefon, čije svestrane značajke prate dinamiku mladih profesionalaca poput Luke te svih zaljubljenika u fotografiju i stvaranje sadržaja na društvenim mrežama. Velika doza učinkovitosti kamera pametnih telefona pozicionirala je uređaje visoko na ljestvici opreme potrebne za rad u domeni fotografiranja i stvaranja video sadržaja.

"Moram priznati da zbog munjevitog razvoja tehnologije sve više koristim pametne telefone u svojim projektima. Novi Huawei nova 9 SE u svijetu kompaktnih i pristupačnih mobitela postavio je novu granicu koju konkurencija treba dostići. Kamere su meni naravno najzanimljivije, a ovdje ih imamo čak 5", rekao je Luka.

Nova 9 SE sadrži AI sustav kamera od kojih se najviše ističe stražnja kamera od čak 108 MP. Selfie kamera ima 16 MP, makro kamera sadrži 4 MP, dok ultra širokokutna kamera ima sposobnost hvatanja vidnog polja od 112˚. Kamere su jedne od najbitnijih karakteristika modernih pametnih telefona stoga ne čudi to da se Huawei pobrinuo da novu 9 SE krasi ono najbolje iz svijeta tehnologije. Osim toga, uređaj krasi i moderan dizajn te baterija koja će dugo trajati i vrlo brzo napuniti pametni telefon. Za 60% potrebno je tek 15 minuta, dok je za 100% napunjenosti potrebno svega 36 minuta. Dakle za samo 15 minuta dobit ćete više od pola baterije, što je jednako vremenu lagane šetnjice od Glavnog kolodvora do Trga bana Josipa Jelačića. Jednostavnije rečeno, nova 9 SE vas neće iznevjeriti.

Luka i njegova prijateljica odlučili su jedan običan dan provesti testirajući mogućnosti svih navedenih kamera. S obzirom da se Luka bavi snimanjem reklama, promotivnog sadržaja za poznate brendove i kompanije, ima puno iskustva i zna cijeniti dobar uređaj. „Za kreiranje zanimljivog i kvalitetnog sadržaja, osim kvalitetnog uređaja, također je bitno i mjesto snimanja". Park Zrinjevac okružen je arhitektonskim dostignućima neorenesanse, neoromanike i klasicizma, dok se u središtu nalazi Glazbeni paviljon koji predstavlja akcent u tom prostoru, a do njega vodi aleja platana. Kultno zagrebačko mjesto gdje su se rodile mnoge ljubavi te gdje se zimi divimo božićnim lampicama, a ljeti odmaramo ispod gustih krošanja koje nas štite od jakog sunca, potaknulo je Luku na stvaranje kreativnog video snimka u kojem je pomoću glavne kamere pogonjene s impresivnih 108 MP uspio prikazati svu ljepotu parka uz zavodljive pokrete njegove pratnje.

„Prva i glavna, 108 MP s f/1.9 i senzorom od 1/1.52 inča u kombinaciji s AI daje fantastične rezultate. Najviše sam s njom i snimao". Luka je koristio i Dual-View značajku pa je istovremeno zabilježio trenutak kada je iz fontane voda visoko šiknula te reakciju sebe i svoje prijateljice. Ta značajka će vam omogućiti istovremenu bilježenje koncerta, ljetnih priredbi ili izvedbi uličnih performera, te vašu reakciju na te događaje.

Nakon Zrinjevca, scena se preselila na Trg bana Josipa Jelačića, točnije ispred dobro poznatog kipa postavljenog davne 1866. godine, s čije desne strane se nalazi fontana poznatija po imenu Manduševac, dok mu s lijeve strane sjedi odnosno stoji dobro poznati sat. „U 8 ispod sata" izraz je koji se u Zagrebu koristio puno prije nego li su pametni telefoni postali dostupni i olakšali dogovaranje ljubavnih i prijateljskih sastanaka. Danas je to puno jednostavnije kad imamo društvene mreže poput TikToka, Instagrama, Facebooka, Messengera, Vibera i WhatsAppa. Spomenute aplikacije nalaze se na Huaweijevoj AppGallery trgovini te na Petal Search pregledniku. Svatko tko je ikad posjetio zagrebački glavni trg zna da se radi o velikoj površini, točnije o 1,2 hektra pa kako je onda Luki pošlo za rukom uhvatiti sat, kip i Manduševac u jednom kadru?

„Široka, 8 MP s kutom od 112˚ mi je sljedeća najdraža kamera, nakon glavne od 108 MP. Za društvene mreže, moguće je prikazati više toga u kadru", rekao je Luka. Kad kaže više, misli na cijeli Trg bana Josipa Jelačića, no vi se ne morate odlučiti na takav pothvat. Ultra širokokutna kamera dobro će vam poslužiti na ljetnim zabavama kako bi uhvatili cijelo društvo u kadar ili kako na obiteljskom okupljanju ne bi nikoga razljutili zato jer ste ga morali izrezati iz kadra.

Lukina avantura s nova 9 SE pametnim telefonom završena je u jednom manjem lokalu u Radićevoj ulici, gdje je uz šalicu kave u pratnji prijateljice manekenke predahnuo od snimanja. Taj trenutak iskoristio je kako bi dodatno testirao mogućnosti kamere pa je uključio Makro kameru.

„Makro kamera nudi mogućnost snimanja nevjerojatnih kadrova s udaljenosti od tek 4 cm. S njom sam napravio oštre snimke s jarkim bojama i izraženim detaljima poput nakita i šminke", rekao je Luka.

Nova 9 SE podržava P3 široki raspon boja pa fotografije i snimke izgledaju jako realistično i još ih je ugodnije pregledavati na velikom FullView zaslonu od čak 6,78 inča. S druge strane, tijelo telefona je izrazito tanko a rubovi sa svojih 1,05 mm čine telefon idealnim za držanje i nošenje u maloj ljetnoj torbici ili u džepu od kratkih hlača. Zbog toga se ne morate bojati da će vam telefon ispasti ili se oštetiti, a čak iako se to i dogodi, Huawei će vam besplatno zamijeniti zaslon oštećen od udarca, pada ili pritiska. Zaštita zaslona traje 12 mjeseci, a vrijedi za sve korisnike koji kupe nova 9 SE pametni telefon do 28. lipnja. Osim toga, svi korisnici koji do kraja svibnja kupe nova 9 SE u Elipso trgovini, na dar dobivaju FreeBuds 4i bežične slušalice koje će se uz novi genijalni prijenosni zvučnik Sound Joy, zasigurno uklopiti u svačiji ljetni scenarij.

Pravi majstori nikada ne otkrivaju tajnu svog uspjeha no Luka nam je ipak kroz nekoliko rečenica otkrio kako, uz malo trudi i odlučan uređaj, svatko može napraviti uzbudljiv i kreativan video.

„Sve sam snimao u 1080p rezoluciji i kasnije montirao u Petal Clip aplikaciji koja je prepuna korisnih značajki. Koristio sam razne kutove, niske za prikazivanje lica i emocije, srednje za detalje i visoke za prikazati ogromni prostor. Kombinirao sam ubrzane kadrove s ugrađenog timeshift moda su dual-view načinom snimanja. Rezanje i premještanje klipova je lagano i intuitivno, dodavanje glazbe i zvučnih efekata isto, a posebno me iznenadilo koliko prijelaza za između kadrova ima Huawei. Obraditi boje slike je napravljeno pomoću ugrađenih filtera kojih ima mnogo na izbor. Kao montažer koji je navikao na kompliciranije i industrijski standardne programe, Petal Clip ima one najbitnije i to dobro ugrađene i implementirane", otkrio nam je Luka, a njegov video možete pogledati na linku.

Luka kao predstavnik mlađe generacije koja se izražava putem pametnih telefona, redovito inspirira svoje vršnjake, ali i starije generacije da oslobode kreativnost, pobude maštu i krenu bilježiti ljepotu svijeta koja ih okružuje. Jedan od najboljih načina je uzeti nova 9 SE u ruke i krenuti. Nisu bitni likeovi niti pregledi vaših videozapisa. Bitno je opustiti se, uživati u malim stvarima i dopustiti kameri nova 9 SE da uljepša vaš svaki trenutak.