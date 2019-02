Samsung Galaxy Fold mobitel i tablet donosi 7.3 viziju

Glavna zvijezda Samsungove konferencije Galaxy Unpacked u Bill Graham Municipal Auditorium u San Franciscu, nema sumnje bio je Galaxy Fold sa sklopivom značajkom koja donosi kombinaciju tradicionalnog mobilnog telefona i tableta. Kako bi si bolje predočili izgled ovog uređaja zamislite ga kao otvorenu/zatvorenu i bilježnicu ili knjigu. Samo što umjesto korica i papira ovdje imamo dva zaslona.

Za izradu Galaxy Fold mnogobrojne su tehnološke inovacije i godine razvoja. Presavijen izgleda kao bilo koji mobitel osim što su okviri oko zaslona zaobljenih kutova ogromni. Na gornjem dijelu iznad zaslona dijagonale 4,6 inča (formata 21: 9), nalazi se prednja kamera od 10 MP s otvorom f / 2.2.

Zbog sklopivog dizajna, Galaxy Fold nema modul prepoznavanja otiska prsta na zaslonu, već postavlja na bočnu stranu gdje se palac prirodno oslanja, tako da se uređaj lako otključava.

Kada se uređaj rasklopi, prošireni zaslon mjeri 7,3 inča (formata 4,2: 3). Ovdje treba naglasiti da je Samsung osam godina razvijao ovaj Infinity Flex OLED izrađena od 50 posto tanjeg poliamidnog materijala od tipičnog OLED-a.

Osim toga, tvrtka je osmislila poseban zglob s više međusobno povezanih zupčanika (zapravo, poput knjige Surface Book), koji omogućavaju da i nakon 200.000 puta (ili oko 5 godina) otvaranja i zatvaranja mehan izma radi bez vidljivih problema.

Što se tiče debljine, presavijen je 17 mm, dok otvoren ima debljinu od samo 6,9 mm.

Galaxy Fold je dizajniran je kako bi korisnicima olakšao svakodnevni život. Galaxy Fold mijenja veličinu zaslona prema korisničkim željama. Mogu ga jednom rukom izvući iz džepa kako bi nekoga nazvali ili poslali poruku, ili ga mogu otvoriti kako bi uživali u gledanju filmova i videozapisa na najvećem mobilnom zaslonu.

Korisničko iskustvo

Aplikacija se neprimjetno prebacuju na trenutnu lokaciju prilagođavajući se veličini zaslona. U većem ekranu koji se može nazvati način rada tableta, Galaxy Fold omogućava da istovremeno vidimo tri aplikacije za rada, reprodukciju ili dijeljenje. Kako se Galaxy Fold otvara i zatvara, aplikacije će se automatski pojaviti. Korisnici mogu jednom rukom za ažurirati feedove na društvenim mrežama, brzo provjeriti obavijesti i najnovije priče. Kada požele napraviti fotografiju dovoljno je samo otvoriti zaslon za više mogućnosti.

Samsung je surađivao s Googleom i zajednicom razvojnih inženjera Androida kako bi osigurao da su aplikacije i usluge, kao što su Facebook, WhatsApp i YouTube, dostupne za Galaxy Fold UX. Osim toga, Samsung se udružio s Microsoftom kako bi razvio prilagođenu verziju Office aplikacija.

Multimedijsko iskustvo: Zahvaljujući impresivnim vizualnim prikazima na Dynamic AMOLED zaslonu te oštrom i jasnom zvuku iz stereo zvučnika podešenih pomoću AKG-a, omiljeni filmovi i igre kao što je Asphalt 9 oživljavaju u bogatom zvuku i boji. AKG stereo zvučnici su još jedan dobar bonus.

Galaxy Fold je više od mobilnog uređaja. On je portal za cijelu galaksiju povezanih uređaja i usluga koje je Samsung razvio tijekom godina kako bi korisnicima olakšao radnje koje prije toga nisu mogli učiniti. Korisnici ga mogu upariti sa Samsung DeX-om za još veću produktivnost uz iskustvo slično osobnom računalu. Bixby je podržan s novim osobnim inteligentnim funkcijama kao što je Bixby Routines kako bi korisnicima pomogao predvidjeti njihove potrebe, dok će Samsung Knox njihove podatke i informacije čuvati na sigurnom. Od upotrebe telefona za kupovinu putem usluge Samsung Pay, do korištenja značajke Samsung Health za upravljanje zdravljem, ekosustav Galaxy je sveprisutan u životu korisnika.

Hardver

Galaxy Fold pokreće 7nm SoC (Snapdragon 855 ili Exynos 9820) s 12 GB LPDDR4X RAM-a + 512GB ROM-a (UFS 3.0), bez proširenja micro SD kartica. Ima podršku za novi standard mobilne 5G mreže. Zanimljivo je da su komponente Galaxy Fold-a, ravnomjerno raspoređene na obje strane što uključuje po jednu bateriju na svakoj strani. Rade kao jedna kapaciteta 4.380 mAh. Nešto slično je ranije učinio Apple u iPhone X kako bi povećao kapacitet baterije.

Poput modela Galaxy S10 podržava bežično punjenje i tehnologiju koja vam omogućuje punjenje drugih pametnih telefona ili Bluetooth slušalica tako da ih naslonite na Fold.

Najraznovrsnija kamera do sada

Galaxy Fold ima ukupno 6 kamera: tri na poleđini iste kao u Galaxy S10 s izmjenjivim otvorom blende, dvostrukim optičkim zumom, optičkom stabilizacijom slike i iznimno širokim kutom gledanja od 123 stupnja + dvije s unutarnje strane (10 MP senzor f / 2,2 i 8 MP f / 1,9 koja može snimiti autoportret s efektom zamućenja), i jednu kameru s vanjske strane (10 Mp f / 2,2 s Dual Pixel tehnologijom).

Cijena i dostupnost

Dolazi u četiri boje ( srebrenoj, crnoj, zelenoj i plavoj), koje s ugraviranom Samsung logotipom upotpunjuju elegantno prianjanje i završnu obradu. Očekuje se da će biti dostupan od 26. travnja po cijeni od 1.980 USD bez poreza. Da, cijena nije mala, ali zauzvrat dobivate izuzetno inovativan i sofisticirani uređaj te mi je trošak sasvim opravdan.

