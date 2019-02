Tri mušketira koja pomiču granice: Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+

Južnokorejska korporacija Samsung odlučila je vratiti svoju poziciju na tržištu pametnih telefona, lansiranjem Galaxy S linije svojih premium pametnih telefona kojom obilježavaju 10 obljetnicu. Sastoji se od tri modela: Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+. Iznenađenja nema jer posljednjih nekoliko mjeseci su nam slučajna ili marketinška curenjima otkrila gotovo sve o njima.

Od svog lansiranja prije deset godina, S serija predstavlja vrhunsku inovaciju koja korisnicima nudi nevjerojatno iskustvo i mogućnost pronalaženja uređaja koji im odgovara. Galaxy S10 temelji se na tom nevjerojatnom nasljeđu i donosi inovacije u zaslonima, kameri i performansama. S četiri vrhunska uređaja, svaki napravljen za jedinstvenog korisnika, Samsung iskorištava desetljeće vodstva kako bi uveo industriju u novu eru pametne tehnologije.", rekao je DJ Koh, predsjednik i CEO IT & Mobile Communications Division tvrtke Samsung Electronics.

Galaxy S10e, Galaxy S10 i Galaxy S10+ pokreće Android 9.0 na čijem je vrhu + Samsung One UI. Ovisno o regiji hardverska osnova je Qualcomm Snapdragon 855 platforma ili Exynos 9820 s CPU s jezgrama kombinacije big.LITTLE DynamIQ tehnološke arhitekture. Jezgre su raspoređene u tri klastera:

2 x prilagođene jezgre na 3 GHz

2 x Cortex A75 na 2.7 GHz

4 x Cortex A55 na 2 GHz.

Grafički kontroler je Mali-G76 MP12 na 600 MHz. Exynos 9820 nudi neuralnu procesnu jedinicu (NPU) za zadatke strojnog učenja, a Samsung tvrdi da radi 7 puta brže od zadataka vezanih uz inteligentnu inteligenciju od Exynos 9810.

Još jedna zajednička karakteristika sva tri modela je obrnuto bežično punjenje pod nazivom "Wireless PowerShare". Što se tiče satelitske navigacije, uključuje GPS i A-GPS , GLONASS , Galileo i Beidou. Sada pogledajmo ostale tehničke specifikacije:

Samsung Galaxy S10e





Samsung Galaxy S10e ("Essential") ovogodišnji je „dodatak" serije i najmanje moćan. Njegov senzor otiska prsta nalazi se na boku.

EKRAN I ZASLON : Infinity-O Dynamic AMOLED, 5,8-inčni 2.280 x 1.080 piksela (438 ppi), Gorilla Glass 5, HDR 10, omjer slike 19: 9.

KAMERE : prednja 10 MP - glavna 16MP + 12 MP

POVEZIVANJE i KOMUNIKACIJA: Dual SIM (hybrid), Wi-Fi 802.11, a / ac / b / n / n 5 GHz, Bluetooth 5.0 + LE / aptX, NFC , ANT +, MST, USB 3.1 Gen1 Tip-C x 1 (s DisplayPort ), 3,5 mm audio priključak

SENZORI: za svjetlo, udaljenosti, akcelerometar, barometar, kompas, žiroskop

BATERIJA: Li-Ion 3.100 mAh

Samsung Galaxy S10

DIMENZIJE I MASA: 150 x 71,6 x 7,8 mm, 157 grama

EKRAN i ZASLON: Infinity-O Display Dynamic AMOLED, 6.1" rezolucije 3.040 x 1.440 piksela, 550 ppi, tlačni senzori kao potpora kapacitivnom sloju, ultrazvučni senzor otiska prsta, Gorilla Glass 6, podrška za HDR 10+, omjer slike 19: 9, 87.54 % omjera prema tijelu

MEMORIJA: 6/8 GB LPDDR4X SDRAM i 128/512 GB UFS 3.0 standarda + podrška micro SDXC standarda do 2 TB

KAMERA: prednja 10 MP - glavna 16 MP + 12MP + 12MP

POVEZIVANJE i KOMUNIKACIJA: Dual SIM (hybrid), Wi-Fi 802.11, a / ac / b / n / n 5 GHz, Bluetooth 5.0 + LE / aptX, NFC , ANT +, MST, USB 3.1 Gen1 Tip-C x 1 (s DisplayPort ), 3,5 mm audio priključak

BATERIJA: Li-Ion 3.400 mAh -bežično punjenje Qi standard (WPC 1.2.3)

SENZORI: za svjetlo, udaljenosti, akcelerometar, barometar, kompas, žiroskop

OSTALO: VoLTE, širokopojasni audio, IP68, senzor brzine otkucaja srca, AKG tuning i Dolby Atmos tehnologija, podrška za FM radio. bežično dijeljenje baterije, prepoznavanje lica

Galaxy S10 +

DIMENZIJE I MASA: 73,8 x 155,1 x 7,8 mm, 175 grama

EKRAN I ZASLON: Infinity-O Display, Dynamic AMOLED, 522 ppi, 6.4 inča, rezolucija 3.040 × 1.440, tlačni senzori kao potpora kapacitivnom sloju, ultrazvučni otisak prsta Gorilla Glass 6, podrška za HDR 10+, omjer slike 19: 9.

MEMORIJA: 6/8/12 GB LPDDR4X SDRAM i 128/512 GB / 1 TB UFS 3.0 standarda + podrška micro SDXC standarda do 2 TB

KAMERA: prednja 10MP + 8MP -glavna 16MP + 12MP + 12MP

POVEZIVANJE i KOMUNIKACIJA: Dual SIM (hybrid), Wi-Fi 802.11, a / ac / b / n / n 5 GHz, Bluetooth 5.0 + LE / aptX, NFC , ANT +, MST, USB 3.1 Gen1 Tip-C x 1 (s DisplayPort ), 3,5 mm audio priključak

BATERIJA: Li-Ion 4.100 mAh -bežično punjenje Qi standard (WPC 1.2.3)

SENZORI: za svjetlo, udaljenosti, akcelerometar, barometar, kompas, žiroskop

OSTALO: VoLTE, širokopojasni audio, IP68, senzor brzine otkucaja srca, AKG tuning i Dolby Atmos tehnologija, podrška za FM radio, bežično dijeljenje baterije, prepoznavanje lica

Slijedi PR objava.....

Dynamic AMOLED zaslon: Cijeli zaslon s ultrazvučnim skenerom otiska prsta

Galaxy S10 ima najboljim Samsung zaslon, prvi na svijetu Dynamic AMOLED zaslon. Kao prvi pametni telefon s HDR10+ certifikatom, njegov zaslon isporučuje živopisan digitalni sadržaj koji s dinamičkim mapiranjem tona širi raspon boja za sjajnu i realnu sliku. Zaslon Dynamic AMOLED na Galaxy S10 također ima VDE-certifikat za živopisne svijetle boje i najbolji omjer kontrasta za još dublje crne i svjetlije bijele boje. Također, korisnici će moći uživati u najtočnijim bojama na pametnom telefonu, čak i pri oštrom sunčevom svjetlu. Štoviše, Dynamic AMOLED zaslon također smanjuje plavo svjetlo kroz TÜV Rheinland Eye Comfort zaslon bez ugrožavanja kvalitete slike ili dodavanja filtra.

Rezultat revolucionarnog inženjerskog procesa, jedinstveni Infinity-O zaslon na Galaxy S10 sadrži niz senzora i tehnologiju kamere tako da korisnici mogu maksimalno iskoristiti zaslon bez ometanja. Zaslon Dynamic AMOLED tvrtke Galaxy S10 uključuje i prvi ikada ultrazvučni skener otiska prsta koji čita 3D konture vašeg fizičkog otiska prsta, a ne 2D sliku, za veću sigurnost. Uz prvu FIDO Alliance certifikaciju biometrijskih komponenti, ova nova generacija autentifikacije nudi sigurnost poput trezora kako bi uređaj bio uvijek siguran.

Napredna kamera

Oslanjajući se na Samsungovo vodstvo u Dual Pixel i Dual Aperture tehnologiji kamere, Galaxy S10 predstavlja novu tehnologiju i naprednu inteligenciju koja olakšava fotografiranje epskih fotografija i videozapisa:

Ultra-široki objektiv: Galaxy S10 nudi ultra široki objektiv s vidnim poljem od 123 stupnja, poput ljudskog oka, što je savršeno za impresivne snimke krajolika, velike panorame i čak uklapanje čitave obitelji u jednu fotografiju. Ultra-široki objektiv osigurava korisnicima da će uvijek moći fotografirati punu scenu.

Snimanje videozapisa: Galaxy S10 nudi značajku Super Steady snimanja s tehnologijom digitalne stabilizacije. Ako korisnici plešu usred nevjerojatnog koncerta ili pokušavaju snimiti svaki detalj neravne vožnje biciklom, Super Steady značajka im omogućuje da uhvatite trenutak. I prednja i stražnja kamera mogu snimati do UHD kvalitete, a stražnja kamera također daje fleksibilnost snimanja u HDR10+.

AI Kamera: Galaxy S10 uz pomoć inteligentnih značajki korisnicima omogućava napredne postavke kamere bez potrebe za ručnim odabirom. Scene Optimizer sada može prepoznati i preciznije obraditi dodatne scene, a sa značajkom Shot Suggestion Galaxy S10 nudi automatske preporuke za kompoziciju fotografije.

Inteligentne značajke performansi koje pomažu korisnicima da na najbolji način iskoriste svoj telefon

Galaxy S10 je izgrađen s vrhunskim hardverom i softverom temeljenim na strojnom učenju. Od potpuno novih mogućnosti reverzibilnog bežičnog punjenja do poboljšanja performansi umjetne inteligencije i inteligentnog Wi-Fi-a, Galaxy S10 je Samsungov najinovativniji uređaj, ali iznutra prema van.

Reverzibilno bežično punjenje: Samsung predstavlja reverzibilno bežično punjenje na Galaxy S10, što omogućuje jednostavno punjenje Qi-certificiranih uređaja i kompatibilnih nosivih uređaja. Osim toga, Galaxy S10 može puniti sebe i drugi uređaj istovremeno putem reverzibilnog bežičnog punjenja dok je povezan s običnim punjačem, što omogućuje ostavljanje drugog punjača kod kuće.

Inteligentne performanse: Novi AI softver na Galaxy S10 automatski optimizira bateriju, CPU, RAM, pa čak i temperaturu uređaja, ovisno o načinu na koji korisnici koriste telefon, te nastavlja učiti i vremenom postaje sve bolje. Koristeći mogućnosti AI, Galaxy S10 također uči kako brže pokretati najčešće korištene aplikacije.

Inteligentni Wi-Fi: Galaxy S10 dolazi s inteligentnom Wi-Fi mrežom koja omogućuje neprekinutu i sigurnu vezu jednostavnim prebacivanjem između Wi-Fi i LTE, kao i upozoravanjem na potencijalno rizične Wi-Fi veze. Galaxy S10 također podržava novi Wi-Fi 6 standard, što omogućuje bolju izvedbu Wi-Fi veze kad je spojen s kompatibilnim usmjerivačem.

Bixby: Na Galaxy S10, Bixby automatizira rutine i pruža personalizirane preporuke korisnicima kako bi im olakšao život. S unaprijed postavljenim i personaliziranim rutinama, kao što su rutine vožnje i prije spavanja, koje su prilagođene korisničkim navikama, Galaxy S10 pojednostavljuje stvari automatskim smanjivanjem dodira uređaja i uklanjanja koraka iz vašeg vremena.

Nova era 5G povezanosti

Baš kao što je to učinio s 2G, 3G i 4G, Samsung je predvodnik kada je u pitanju 5G mreža, radeći s velikim prijevoznicima na razvoju i implementaciji 5G mrežne tehnologije. Sada Samsung stavlja snagu 5G u ruke korisnika uz Galaxy S10 5G, prvi Samsungov 5G pametni telefon. Uz Galaxy S10 5G, korisnici na 5G mreži mogu preuzeti cijelu sezonu omiljene TV emisije u samo nekoliko minuta, igrati grafički obogaćene igre uz gotovo nikakvo kašnjenje, uživati u poboljšanim VR i AR iskustvima te ostati u kontaktu s prijateljima i obitelji putem 4K videopoziva. Kako bi u potpunosti iskoristili 5G mrežu, Galaxy S10 5G ima najveći zaslon Galaxy S serije - 6,7 inčni Infinity-O zaslon, trodimenzionalnu Samsung 3D dubinsku kameru, za 3D snimke te Video Live focus i Quick Measure značajke, a pokreće ga 4.500mAh sa Super Fast Charging na 25W.

Galaxy Foundation i ekosustav sljedeće razine

Linija Galaxy S10 nudi sve što korisnici očekuju od serije Galaxy S i više, uključujući brzo bežično punjenje 2.0, otpornost na vodu i prašinu IP68, procesor nove generacije i Samsungove usluge kao što su Bixby, Samsung Health, Samsung Pay i Samsung DeX. Također, tu je i najveći kapacitet pohrane koji je dostupan na Galaxy uređaju. Galaxy S10+ dolazi s 1TB ugrađene pohrane uz mogućnost dodavanja dodatne 512 GB microSD kartice do 1.5TB.

Brzina: Galaxy S10 omogućuje pristup sljedećoj generaciji Wi-Fi 6, koja daje četiri puta brži pristup u prepunim područjima, poput zračne luke. Korisnici mogu iskusiti munjeviti LTE za preuzimanje i pregledavanje do 2,0 Gbps po prvi put u povijesti.

Gejming: Projektiran za najbolje moguće iskustvo igranja, Galaxy S10 je izgrađen s AI-baziranim softverom za optimizaciju performansi igranja na uređaju i vrhunskim hardverom, uključujući Dolby Atmos za igranje i sustav hlađenja komore pare. Galaxy S10 je također prvi mobilni uređaj koji je optimiziran za igre stvorene na platformi Unity.

Sigurnost: Galaxy S10 je izgrađen s obrambenim sustavom Samsung Knox, kao i sigurnim prostorom za pohranu potpomognutom hardverom.

Galaxy S10 - dostupnost i pred-narudžbe

Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e bit će dostupni u Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow bojama. Galaxy S10 + će također biti dostupan u dva, potpuno nova, vrhunska keramička modela: Ceramic Black i Ceramic White.

Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e bit će dostupni u trgovinama i na internetu od 8. ožujka 2019. na odabranim tržištima. Cijena počinje od 6.999 HRK za Galaxy S10, 7.699 HRK za Galaxy S10+ i 5.799 HRK za Galaxy S10e. Pred-narudžbe za Galaxy S10, Galaxy S10+ i Galaxy S10e počinju 21. veljače 2019. Na ograničeno vrijeme korisnici koji unaprijed naruče Galaxy S10 ili Galaxy S10+ dobit će Galaxy Buds slušalice (vrijednost od 129,99 USD) besplatno.

