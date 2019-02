Xiaomi Mi 9 SE: elegantan dizajn, tri kamere i Snapdragon 712

Nakon objave Xiaomi Mi 9 modela, Xiaomi je predstavio Mi 9 SE, sličnog dizajna, ali znatno niže cijene pristupačnije za širok raspon kupaca.

Xiaomi Mi 9 SE ima dimenzije elegantnog i atraktivnog staklenog kućišta 147,5 x 70,5 x 7,45 mm i masu 155 grama. Koristi 5.97 Super AMOLED s prepoznavanjem otiska prsta ispod zaslona i "kapljicom vode" na vrhu za 20 MP kameru. Rezolucije je 2.340 x 1.080 piksela gustoće od 432 piksela po kvadratnom inču. Ekran je zaštićen staklom Corning Gorilla Glass 5 slojem.

Tvrtka se može pohvaliti da je ovaj model prvi na svijetu koji pogoni Qualcomm Snapdragon 712 čipset na 2,3 GHz s Adreno 616 GPU. Kapacitet radne memorije je 6 GB, dok interne podatkovne 64/128 GB. Mi 9 SE nije ostao bez podrške za Game Turbo tehnologiju, što će mnogi toplo pozdraviti.

Xiaomi Mi 9 SE je dual-SIM (GSM i GSM) pametni telefon koji prihvaća Nano-SIM i Nano-SIM. Mogućnosti povezivanja uključuju Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB Type-C, 3G i 4G mreže. Senzori na telefonu uključuju: otključavanje lica, senzor otiska prsta, mompas / magnetometar, udaljenosti, akcelerometar, ambijentalnog svjetla i žiroskop.

Ako vam je zapeo za oko, ovaj Mi 9 SE model, bit će ga moguće odabrati u jednoj od tri ponuđene boje kućišta: crnoj, ljubičastoj i plavoj. Cijena za osnovni model iznosi oko 260 eura, a verzija s većim memorijskim kapacitetom oko 300 eura.

