Galaxy Watch Active i Galaxy Fit nosivi gadgeti u kojima se stil susreće sa sportom

Galaxy Watch Active sat posjeduje tanak elegantan dizajn i izgubio je rotirajući kontrolni okvir poznat nam iz Galaxy Watch modela. Kućište uređaja može izdržati tlak do 5 atmosfera, što vam omogućuje da ronite sa satom na dubinu od 50 metara bez posljedica. Također ima visoku čvrstoću prema vojnom standardu MIL-STD-810G.

Veličina sata je 39,5 x 39,5 x 10,5 mm i mase samo 25 grama, odnosno vrlo malo. Pametni sat bit će dostupan u crnoj, plavo-zelenoj, ružičasto-zlatnoj i srebrnoj boji.

Opremljen je 1,1-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije 360 x 360 piksela zaštićenim Corning Gorilla Glass slojem treće generacije. Remen je izrađene od visokokvalitetnog silikona koji je odličan za sportske entuzijaste, ali moguće ga je zamijeniti bilo kojim drugim u različitim bojama kako bi odgovarao stilu vlasnika.

U kućištu je Samsung Exynos 9110 dvojezgreni procesor, 768 MB operativne i 4 GB interne memorije. Ugrađeni senzori uključuju akcelerometar, žiroskop, barometar, senzor brzine otkucaja srca i senzor svjetla. Kapacitet baterije se smanjio u odnosu na Galaxy Watch - do 230 mAh, no obećana je autonomija na jednom punjenju do pet dana. Podržano je bežično punjenje. Inače, ovaj ručni gadget ima Wi-Fi 802.11n, A-GPS, GLONASS i NFC module za rad s platnim sustavom Samsung Pay, koji posluje u Hrvatskoj.

Galaxy Watch Active je kompatibilan s Androidom i iOS-om te nudi treniranje u stvarnom vremenu, praćenje aktivnosti u zatvorenom/otvorenom prostoru i značajke popularnih aplikacija treće strane - uključujući Under Armour, Spotify i Strava. Korisnici mogu svoj pametni sat kontrolirati glasom uz pomoć Bixby glasovnih mogućnosti koje im omogućuje upućivanje poziva i slanje poruka bez uzimanja telefona.

Automatski određuje jednu od 39 sportskih aktivnosti, i najzanimljivije, može pratiti krvni tlak korisnika. Međutim, ova značajka bit će dostupna samo za kupce u SAD-u, Kanadi, Singapuru, Australiji i Njemačkoj. U ovom užurbanom tempu života, mnogi će cijeniti Stres Tracker značajku, koja prati razinu stresa i ako je ona visoka pokazuje vježbe disanja kojima se možemo vratiti u ravnotežu.

Specifikacije Galaxy Watch Active:

Zaslon : 28 cm, AMOLED, razlučivost od 360x360 piksela, zaštitno staklo Gorilla Glass 3.

Procesor: dual-core Samsung Exynos 9110 s taktnom frekvencijom od 1,15 GHz.

RAM : 768 MB.

Interna memorija : 4 GB.

Baterija : 230 mAh.

OS: Tizen OS 4.0.

Povezivanje : Bluetooth 4.2, Wi-Fi b / g / n, NFC, A-GPS, GLONASS.

Senzori : akcelerometar, žiroskop, barometar, senzor brzine otkucaja srca, senzor svjetla.

Ostalo : Samsung Pay, zaštita od vode i prašine prema standardu 5 ATM + IP68 + MIL-STD-810G.

Dimenzije : 40 mm, 39.5 x 39.5x10.5 mm, težina - 25 g.

Galaxy Fit i Galaxy Fit e narukvice: Svakodnevni fitness za svakog korisnika

Možda neki od vas nisu znali, ali Samsung ima također nosive gadgete u obliku pametnih narukvica: Galaxy Fit 2 i Galaxy Fit 2 Pro. Sada ih zamjenjuju Galaxy Fit i Galaxy Fit e modeli. Kućište obje fitness narukvice zaštićeno je od utjecaja vode do stupnja da se možete istuširati ili kupati u bazenu.

U standardnoj verziji pametna narukvica dobila je Super AMOLED zaslon osjetljiv na dodir koji ima dijagonalu od 0,95 inča razlučivosti 240 x 120 piksela. Zaštićena je od vode i prašine prema standardu IP68, a istovremeno može biti potopljena na dubini od 50 metara.

Baterija kapaciteta 120 mAh odgovorna je za autonomiju, a podržava tehnologiju bežičnog punjenja koristeći Qi. Ovaj model ima skener otkucaja srca, žiroskop za točnije određivanje fizičke aktivnosti i brojanje kalorija i akcelerometar dizajniran za automatsko aktiviranje zaslona kada je to potrebno. Hardverska osnova sportske narukvice postala je platforma Realtime OS.

Galaxy Fit e dolazi s PMOLED zaslonom od 0,74 inča s rezolucijom od 64 x 128 piksela. Ima samo ožičeno punjenje i nema žiroskop. Bit će dostupna za kupnju u boji oniksa, limuna i mliječno bijeloj boji.

Galaxy Fit i Galaxy Fit e automatski počinju pratiti aktivnost pri hodanju, trčanju, vožnji bicikla, veslanju ili prilikom općeg dinamičkog treninga. Lako se koriste u pokretu zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom UX-u i praktičnom pametnom iskustvu. Korisnici mogu primati poruke ili značajku koja uključuje informacije sinkronizirane izravno s pametnog telefona - poput alarma, kalendara ili vremena - bez ikakvog dodira s telefonom. Ako korisnici putuju u novu vremensku zonu, Galaxy Fit narukvica će također automatski prikazati dvostruki sat kako bi im olakšala upravljanje rasporedom.

Model Galaxy Fit Galaxy Fit e Ekran i zaslon 0,95 inča, AMOLED, 120x240 piksela, 282 ppi 0,74 inča, jednobojni PMOLED, 64x128 piksela, 193 ppi Procesor ARM Cortex-M33F s frekvencijom od 96 MHz + Cortex-M0 s frekvencijom od 16 MHz ARM Cortex-M0 s frekvencijom od 96 MHz RAM 512 KB 128 KB Interna memorija 32 MB 4 MB Baterija 120 mAh 70 mAh Povezivost Bluetooth niska energija Bluetooth niska energija Senzori brzine otkucaja srca, akcelerometar, žiroskop brzine otkucaja srca, akcelerometar Ostalo bežično punjenje, zaštita od vode i prašine prema standardu 5 ATM + MIL-STD-810G zaštita od vode i prašine prema standardu 5 ATM + MIL-STD-810G Dimenzije 18.3h44.6h11.2 mm, težina - 24 g 16x40,2x10,9 mm, težina - 15 g

