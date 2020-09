Samsung dobitnik čak 48 IDEA 2020 nagrada

Tvrtka Samsung Electronics osvojila je čak 48 nagrada za izvrsnost u dizajnu na međunarodno poznatom događaju International Design Excellence Awards 2020 (IDEA 2020) koji je održan virtualno 16. rujna.

Dobivena priznanja uključuju jednu zlatnu, četiri srebrne, četiri brončane nagrade te prestižno Best-in-Show priznanje.

Osim nagrada za vrhunski dizajn, kreativnost i inovativnost, Samsung je osvojio i brojne nagrade u stvaranju tehnoloških rješenja koje prate životni stil korisnika te nude interaktivnost, elegantnost i održivost dizajna.

Dodjela IDEA nagrada održava se na godišnjoj razini od 1980. godine u organizaciji Američkog udruženja industrijskih dizajnera (IDSA) prema različitim kriterijima koji uključuju inovacije u dizajnu te prednosti koje proizvod nudi za krajnjeg korisnika, ali i cjelokupno društvo.

Dobitnik zlatnog priznanja za inovativnost i vrhunsko korisničko iskustvo je Samsung BESPOKE Family Hub UX hladnjak, koji korisnicima putem ugrađenog zaslona na uređaju omogućava stvaranje i dijeljenje recepata i fotografija. Zahvaljujući povezanosti s pametnim telefonom, korisnik putem mobilnih aplikacija može upravljati njegovim funkcijama bez obzira gdje se nalazi.

Klasični model BESPOKE hladnjaka dobitnik je srebrnog priznanja zbog svojeg prilagodljivog, modularnog dizajna koji korisnicima omogućava odabir boje, materijala i tip modela u skladu sa vlastitim životnim stilom. BESPOKE hladnjak ove godine već je osvojio i prestižnu Zlatnu nagradu za dizajn 2020. koju svake godine dodjeljuje International Forum (iF).

Osim navedenih zlatnih nagrada, žiri IDEA 2020 odlučio je tvrtki Samsung uručiti i priznanje Best-in-Show za dizajn koji je prilagođen potrebama korisnika na BESPOKE Family Hub UX i BESPOKE hladnjacima.

Dobitnici srebrnog priznanja su Samsung The Serif, 8K Q950TS televizor te Samsung Upcycling ekološko rješenje pakiranja za lifestyle liniju televizora - The Frame, The Serif i The Sero. Dizajn pakiranja omogućuje korisnicima da kutiju televizora pretvore u simpatični namještaj, poput kućice za mačke ili stalka za televizor. Ovo ekološko pakiranje je 2020. godine osvojilo i CES nagradu za inovativni koncept radi doprinosa zaštiti okoliša i podizanju svijesti o prednostima reciklaže i upcyclinga.

Brončanu nagradu osvojili su rasklopivi pametni telefon Galaxy Fold, Infinite LiteTM štednjak vrhunskog dizajna, vizualni identitet The Sero televizora prilagođen za millenial generaciju te Inclusive IoT tehnologija koja na bazi umjetne inteligencije prepoznaje zvuk i prilagođava ga korisnicima s oštećenim sluhom.

„Suvremeni dizajn sve više se bazira na interakciji između korisnika i samog proizvoda. Samsung će stoga nastaviti razvijati svoje tehnologije u ovom smjeru, pritom stvarajući inovativna i održiva rješenja.", izjavio je Dontae Lee, izvršni potpredsjednik i voditelj Centra za korporativni dizajn, Samsung Electronics.