HMD Global predstavio nove Nokia telefone, usluge i prateću opremu

HMD Global, dom Nokia telefona, danas predstavlja dva nova člana obitelji povoljnih pametnih telefona: Nokia 3.4 i Nokia 2.4, novu dodatnu opremu i HMD Connect Pro uslugu koja kompanijama pruža sigurno i transparentno rješenje za globalni roaming prijenos podataka.

Ova široka paleta predstavljenih usluga pokazuje transformaciju kompanije u holističkog pružatelja mobilnih uređaja i usluga.

Florian Seiche, CEO HMD Global:

"Bez sumnje, ovo je bila uzbudljiva godina za svakoga i suosjećamo sa svima koji su pogođeni okolnostima 2020. Za nas je ovo bila transformacijska godina i prilagodili smo se ovim promjenjivim vremenima. Jako sam uzbuđen što proširujemo naše usluge s dodanom vrijednošću za tvrtke ovim predstavljanjem HMD Connect Pro usluge koja donosi dosada neslućenu razinu fleksibilnosti i sigurnosti. Nokia 3.4 i Nokia 2.4 su važni novi dodaci našoj ponudi povoljnih pametnih telefona. Ponosim se što od danas kreće prodaja Nokia 8.3 5G uređaja koji pruža 5G rješenje spremno za budućnost i na naše partnerstvo s filmom Za smrt nema vremena, što dokazuje kako je Nokia telefon jedini uređaj koji ćete ikada trebati".

Predstavljamo prinove u Nokia obitelj pametnih telefona

Nova Nokia 2.4 dolazi sa AI snimanjem (snimanjem potpomognutim umjetnom inteligencijom), dvodnevnim trajanjem baterijei i velikim HD+ zaslonom. Za one koji žele više Nokia 3.4 nudi naprednu trostruku kameru s ultra širokom lećom, ozbiljno poboljšanim performansama i većim ekranom zahvaljujući zaslonom s rupicom za kameru. Dosljedno našem pružanju maksimuma inovacija uz veliku vrijednost, ova dva nova pametna telefona su pravo čudo u segmentu povoljnih telefona. Uz moderne značajke i fantastičan dizajn u povoljnom Android paketu spremnom za budućnost, ovi telefoni su savršeni za one koji traže povoljnu i trajnu kupovinu.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer i potpredsjednik za Sjevernu Ameriku, HMD Global:

"Nije tajna da kupci širom svijeta sve više paze na troškove i biraju jeftine, trajne proizvoda od brendova koje poznaju i kojima vjeruju.ii Stoga je važnije nego ikad da naši proizvodi budu otporni na test vremena - i da naša posvećenost isporuci pouzdanih Nokia telefona bude čvrsta. Zato proširujemo našu ponudu povoljnih telefona uređajima Nokia 3.4 i Nokia 2.4 koji nude pouzdani softver i hardver koji Nokia korisnici poznaju i vole, svjež premium doživljaj s kojim se mogu ponositi i sve to po pristupačnoj cijeni. Uvijek smo inspirirani našim finskim korijenima, a ove prinove donose svježinu u našu obitelj svojim zemljanim bojama i sjajnim finišem."

Nokia 2.4

Nova generacija uređaja Nokia 2 donosi moderne neophodne značajke kao što su AI snimanje uz posebni noćni modus i portretni editor koji vam omogućava da uređujete snimke prilagodljivim oblicima i zamućenim pozadinama, čak i nakon što je fotografija snimljena. Donosimo senzor za otisak prsta i AI otključavanje licem za jednostavni pristup i dodatnu sigurnost, a sve to u trajnom dizajnu koji nije samo napravljen da lijepo izgleda već i da bude otporan. Gledajte, učite i stvarajte na velikom 6.5" HD+ zaslonu i, zahvaljujući dvodnevnom trajanju baterije, slobodni ste duže uživati u omiljenim aplikacijama ili igrama. Nokia 2.4 dolazi s našim Android obećanjem tri godine mjesečnih sigurnosnih ažuriranja i dvije godine ažuriranja operativnog sustava, što znači da ste spremni za Android 11 i 12.

Nokia 3.4

Nova Nokia 3.4 nudi ozbiljno poboljšanje performansi zahvaljujući Qualcomm® SnapdragonTM 460 mobilnoj platformi koja vam daje više snage kako biste izvukli najbolje iz svojeg telefona. Podignite kreativnost na novu razinu uz veliki 6.39" HD+ zaslon koji sadrži rupicu za prednju kameru i moćnu trostruku stražnju kameru s ultra širokom lećom i AI snimanjem. Nokia 3.4 dolazi s Androidom 10 operativnim sustavom i Nokia Android obećanjem da ćete godinama primati sigurnosna i softverska ažuriranja. Sve je to dolazi uz karakterističnu dvodnevnu baterijuiii umotanu u premium dizajn koji dolazi u tri nove žive boje inspirirane nordijskom prirodom te uz stil isporučuje i otpornost u skladu s finskim korijenima.

Predstavljamo dodatnu opremu: inspirirana prirodom, zapakirana da ju zaštiti

Danas predstavljamo i novu Nokia audio opremu koja se sastoji od Nokia Earbuds Lite, posve novog Nokia prijenosnog bežičnog zvučnika s integriranim mikrofonom i zaštitnim kutijicama. Nova oprema dolazi u održivom pakiranju izrađenom od 100% recikliranog papira, čime smanjujemo utjecaj na okoliš.

Alexander Lambeek, Global Head of Accessories, HMD Global:

"Naša posvećenost pružanju premium doživljaja uz pristupačne cijene ide dalje od telefona. Danas predstavljamo istu kvalitetu koju očekujete od Nokia telefona u novoj dodatnoj opremi. Ponosni smo što nudimo cijeli mobilni ekosustav pratećih proizvoda koji donose iznimnu funkcionalnost uz poznati dizajn koji naši korisnici vole, sve u eko pakiranju. Uvijek slušamo što naši korisnici žele i ta povratna informacija ključan je dio razvoja proizvoda. Nova dodatna oprema u skladu je s time: korisnici danas sve više vježbaju na otvorenom pa su naše slušalice vodootporne. Korisnici jako paze što kupuju, u smislu troškova i održivostiiv, pa smo stoga osigurali da su cijene pristupačne i sve je pakirano u 100% reciklirani papir."

Nokia Power Earbuds Lite

Nove Nokia slušalice Power Earbuds Lite dozvoljavaju vam da slušate svoje omiljene pjesme u pokretu do 35 sativ a komotni dizajn s intuitivnim kontrolama na dodir omogućava jednostavno upravljanje pozivima ili prelistavanjem pjesama. IPX7 certifikat znači da su otporne na vodu do jednog metra dubine do 30 minuta, što znači da se možete bez brige znojiti u teretani ili trčati, a 6mm zvučnici od grafena će vam pružati čisti zvuk.

Originalne Nokia Power Earbuds osvježene su dvjema novim bojama - Polarna Noć, inspirirana Nokia 8.3 5G, i svježa nova boja - Mint.

Nokia prijenosni bežični zvučnik

Nokia prijenosni bežični zvučnik je dizajniran kako bi bio lako prenosiv i pružio 4 sati reprodukcije, uz integrirani mikrofon kako biste mogli što lakše u pokretu vršiti grupne pozive. Možete upariti dva zvučnika za kvalitetnu stereo reprodukciju. Kao i svi naši audio proizvodi dolazi s univerzalnom Bluetooth 5.0 kompatibilnošću tako da možete povezati sve svoje uređaje, neovisno o brendu.

Zaštita i podrška za vaš Nokia pametni telefon

Nova dodatna oprema također uključuje:

Nokia Clear maskica - za vaše uređaje Nokia 2.4, Nokia 3.4 and Nokia 8.3 5G - pruža povećanu zaštitu od udaraca i lakše rukovanje zbog materijala koji ne klizi, a bešavni ultra tanki i lagani dizajn omogućava da pokažete vaš lijepi telefon.

Nokia Entertainment preklopna maskica za Nokia 3.4 s veganskom kožom nudi funkcionalnost za one koji žele potpunu zaštitnu maskicu, zaštitu zaslona, prostor za kartice i preklopni stalak za zabavu.

HMD Connect Pro: sigurno i transparentno globalno roaming SIM rješenje za tvrtke

U potezu koji svjedoči o širenju ponude usluga HMD Global danas predstavlja HMD Connect Pro. HMD Connect Pro nudi jednostavniji način za tvrtke koje žele da su njihovi pametni telefoni i drugi uređaji povezani po čitavom svijetu na siguran i transparentan način. Ova usluga nudi centralizirano upravljanje SIM karticama uz potpunu kontrolu i prevenciju prevara, sigurno preusmjerene podatke u realnom vremenu, dijagnostiku i otklanjanje pogrešaka. Uz preko 600 mrežnih operatera u 160 zemalja HMD Connect Pro nudi potpunu fleksibilnost, transparentnu i vrlo konkurentnu naplatu i jednostavnu a robusnu konzolu za upravljanje SIM karticama i cijenama koje su u skladu s vašim potrebama za prometom bez obzira u koliko zemalja poslujete.

Nokia 8.3 5G kreće u prodaju

Od danas u prodaju kreće iščekivani uređaj Nokia 8.3 5G. Kao dokaz naše posvećenosti sigurnosti, brzini i inovacijama u skladu s najzahtjevnijim korisnicima kao što su MI6 agenti, Nokia 8.3 5G je pametni telefon koji odabire nova 00 agentica iz James Bond filma Za smrt nema vremena koji kreće s prikazivanjem u studenom. Nokia 8.3 5G je idealni telefon za kreativce jer dolazi s moćnom PureView četverostrukom kamerom sa ZEISS optikom, i pruža snimke kao na filmu sa ZEISS Cinema efektima i OZO zvukom. Dizajniran da podrži višestruke 5G mreže koje se trenutno razvijajuvi, Nokia 8.3 5G uređaj sažima više of 40 različitih RF komponenti u jedan modul, što ga čini ne samo globalnim uređajem već i otpornim na budućnost jer je spreman za slijedeću etapu razvoja 5G. Nokia 8.3 5G kreće u prodaju od danas uz prosječnu cijenu od 599 eura. Dodatno, vlasnici Nokia 8.3 5G uređaja će dobiti šestomjesečnu pokusnu pretplatu na Google One. Snimajte i editirajte u pokretu uz brži upload i dodatnih 100GB pohrane na Google Drive, Gmail i Google Photos servisima - sve u jednoj pretplati koja se može dijeliti među pet korisnikavii.

Lashana Lynch koja glumi 00 agenticu Nomi u filmu Za smrt nema vremena: „"Današnjica u kojoj živimo pruža nam najbolji uređaj u vlastitom džepu. Fantastično je što pametni telefoni mogu danas. Uzbuđena sam što mogu predstaviti ovaj novi pametni telefon uz početak prikazivanja filma Za smrt nema vremena u studenom, a Nokia 8.3 5G je dokaz da su Bond uređaji uvijek korak ispred ostalih."

Cijene i dobavljivost

Nokia.com/phones