Sailor Honeymoon dolaze na INmusic festival #17!

Sailor Honeymoon korejski je punk-rock bend nastao suradnjom fotografkinje Abi Raymaker i techno DJ-ice Zaeeun Shin, koje su kroz svoje bučne improvizacije u dijeljenom prostoru za probe stvorile jedinstveni zvuk i mali čin pobune protiv društvene i kulturne klime koja žene u pop-glazbi priznaje samo ukoliko su savršene.

Njihov prvi EP, naziva 'Sailor Honeymoon' objavljen je 30. travnja 2024. godine uz pozitivne kritike širom svijeta, a nastupi uživo prožeti su razigranim ritmovima, zamjenama uloga i instrumenata na pozornici i skladnim stvaranjem 'nesavršene' glazbene zajednice. Kako same kažu: 'Sailor Honeymoon je za nas prilika da se izrazimo bez da nas se uređuje ili ispravlja na bilo koji način.'

Sailor Honeymoon se pridružuju sedamnaestom izdanju INmusic festivala u Zagrebu, na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka, od 23. do 25. lipnja 2025. godine. Pozornice INmusic festivala dijelit će s već najavljenim velikanima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, Foster the People, Kim Deal, Yard Act i mnogim drugima.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).