Rujanski program Tuškanca u gostima otvara Éric Rohmer

Prvi rujanski ciklus Tuškanca u gostima počinje pričama o ljubavi i požudi Érica Rohmera - jednog od ključnih autora francuskog novog vala poznatog po suptilnom pristupu temama poput ljubavi, vjernosti i slobode. Vjerujući da je život zanimljiv sam po sebi, Rohmer je umjesto dramatičnih zapleta birao svakodnevne situacije i neizrečene trenutke, pretvarajući ih u iznimno filmsko iskustvo predvođeno mladim ljudima u potrazi za unutarnjim spokojem i iskrenim odnosima.

Retrospektiva donosi 12 filmova koji će se prikazivati u Kulturno informativnom centru (KIC), a 05. rujna u 21 sat otvorit će je romantična drama Sakupljačica (1967).

Na rasporedu su i filozofskim mislima Blaisea Pascala inspiriran Moja noć kod Maud (1969), Claireino koljeno (1970) o diplomatu koji se zapliće u emotivnu dilemu između dvije sestre, Ljubav poslijepodne (1972) u čijem je fokusu platonski odnos obiteljskog čovjeka i karizmatične Chloé koju tumači Zouzou - bivša partnerica Briana Jonesa iz Rolling Stonesa te Avijatičareva žena (1981) o mladiću koji, uvjeren da ga djevojka vara, kreće u paranoičnu potragu za istinom.

Tu je i jedan od omiljenih filmova Quentina Tarantina - Pauline na plaži (1983), Noći punog mjeseca (1984) o dizajnerici koja se nađe u vrtlogu ljubomore, lažnih informacija i impulzivne avanture te Zelena zraka (1986) koji prati usamljenu Parižanku Delphine dok luta Francuskom tražeći emocionalnu povezanost.

Program donosi i Rohmerov ciklus Priče četiriju godišnjih doba koji čine Proljetna priča (1990) o mladoj nastavnici filozofije koja posuđuje stan rođakinji i upada u neugodnu situaciju s njezinim ocem, Zimska priča (1992) s izravnom referencom na istoimenu Shakespeareovu dramu, Ljetna priča (1996) koja obiluje detaljima iz Rohmerova intimnog života te Jesenja priča (1998) u kojoj su nastupile Rohmerove omiljene glumice - Béatrice Romand i Marie Rivière.