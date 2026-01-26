Tuškanac u gostima u spomen na Diane Keaton

Tuškanac u gostima tijekom veljače prikazuje osam filmova u čast nedavno preminule Diane Keaton. Legendarna glumica i oskarovka obilježila je američku kinematografiju portretima intrigantnih i različitih, ali inteligentnih i duhovitih žena, a proslavila se kultnom ulogom u Annie Hall Woodyja Allena. Također, svojim androginim stilom koji je podrazumijevao sako, kravatu i široke hlače donijela je trajnu estetsku prekretnicu u Hollywood, postavši simbol autonomije i odmaka od klasičnih stereotipa glamura.

In memoriam će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a 2. veljače u 19 sati otvorit će ga Kum (1972). Film koji je prerastao u epsku sagu prati uspon Michaela Corleonea (Al Pacino) u mafijaškoj obitelji, a Diane Keaton kao Kay Adams ključna je za prikaz njegove ljudske strane i moralnih konflikata.

Romantična komedija Annie Hall (1977) prikazuje kompliciranu vezu neurotičnog komičara Alvija i ekscentrične Annie te je obilježena ironičnim odnosom Woodyja Allena spram visoke i popularne kulture. Pored komedijskog, svoj dramski talent Keaton pokazuje u Brooksovoj krimi-drami Tražeći gospodina Goodbara (1977) o učiteljici koja, tražeći seksualna uzbuđenje u noćnom životu New Yorka, upada u opasnu vezu koja vodi do tragičnih posljedica.

Dok humorna drama Woodyja Allena Manhattan (1979) donosi dojmljiv prikaz krize identiteta i seksualnih neuroza suvremenih Njujorčana, Baby Boom (1987) Charlesa Shyera prati ambicioznu poslovnu ženu čiji život i karijera doživljavaju preokret kada neočekivano postane skrbnica jednogodišnje bebe.

Nadahnuta knjigom 20 dana koji su potresli svijet, povijesna drama Crveni (1981) prikazuje američkog novinara Johna Reeda i njegovu partnericu Louise Bryant kroz aktivističku borbu, osobne i političke odnose te Reedovo sudjelovanje u Oktobarskoj revoluciji. Marvinova soba (1996) prati dvije sestre, povučenu Bessie i buntovnu Lee, koje se ponovno susreću kada Bessie sazna da boluje od leukemije. Uz Diane Keaton, zvjezdanu glumačku postavu čine Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro.

Ciklus će zaključiti sjajna glumačka međuigra Jacka Nicholsona i Diane Keaton u romantičnoj komediji Ljubav nema pravila (2003) o okorjelom 60-godišnjem neženji Harryju koji, nakon srčanog udara, počinje shvaćati kako ga privlače i žene njegovih godina.

-----------

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.