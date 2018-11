Retorika nasilja i izbori za Kongres

Otpor posjetu američkog predsjednika i „prve dame" Melanije Pittsburghu je bio golem. Preko 30.000 pripadnika židovske zajednice potpisalo je otvoreno pismo u kojem se Donalda Trumpa neposredno okrivljuje za antisemitski pokolj u kojem je prošle subote jedan antisemit ubio 11 pripadnika Židovske zajednice Pittsburgha. „Predsjedniče, vi niste dobrodošli. Prvo se morate nedvosmisleno distancirati od riječi i politike koja je dovela do ovog djela", stoji u otvorenom pismu.

Ubojita retorika

Manje od tjedan dana uoči važnih izbora, koji za svakog predsjednika predstavljaju neku vrstu testa dvogodišnjeg djelovanja, Donald Trump se suočava sa žestokom kritikom. Njegova predizborna retorika je suodgovorna za najgori antisemitski zločin počinjen na tlu SAD-a. To ne kažu samo njegovi politički protivnici iz demokratskog tabora, nego i kolege iz Republikanske stranke poput zastupnika Charija Denta. „Predsjednik mora biti bolji uzor. On mora prestati s retorikom koja širi razdor i više činiti na jedinstvu", nedvosmislen je Dent. Prema saznanjima policije, atentator iz Pittsburgha je htio poubijati što je više moguće Židova jer je vjerovao teorijama zavjere po kojima su židovske zajednice krive za masovnu ilegalnu imigraciju u SAD. Trump je najoštrije osudio zločin ali on sam u svojim kampanjama širi zavjere o „invaziji ilegalnih useljenika". Mecenu Demokratske stranke, poput ulagača židovskog porijekla Georga Sorosa, Trump uvijek iznova opisuje kao „globalista" koji je među bijelim nacionalistima u SAD-u pojam za „židovski kapital".

Političko nasilje

Nasuprot tomu Trump je ponosan na svoj, kako kaže, „nacionalizam". Srednjoameričkim useljenicima koji su se ovih dana preko Meksika uputili prema SAD-u Trump je poručio da će ih dočekati 5.000 američkih vojnika. Agresivna kampanja je pronašla pandan i na suprotnoj, demokratskoj strani. Demokratska zastupnica Maxine Waters, koju Trump opisuje kao „političarku s niskim kvocijentom inteligencije", je nedavno pozvala svoje birače da otvoreno napadaju Trumpove ministre na javnim mjestima. „Ako vidite nekoga iz njegovog kabineta, u trgovini ili restoranu, napravite meteži, dajte im do znanja da nisu poželjni", poručila je nedavno Waters. Nakon toga je uslijedila serija verbalnih napada na istaknute republikance u javnosti.

Uzavrela izborna atmosfera

Još nije u potpunosti jasno kakvog bi utjecaja napad u Pittsburghu ili serija paketa-bombi za istaknute demokratske političare ili simpatizere mogli imati na ishod izbora sljedećeg tjedna. Rabin Jeffrey Myers iz Židovske zajednice Pittsburgh je na sam dan dolaska Donalda Trumpa u njegovu zajednicu pokušao pomirljivijim tonom šaljući poruku političarima oba tabora: „Vi kao naši vođe morate ponovno započeti uljudno se ophoditi jedni prema drugima."