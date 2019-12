Regionalne ulaznice za Dimensions i Outlook festivale

Nakon nezaboravnog desetljeća provedenog na nevjerojatnoj tvrđavi Punta Christo pored Pule, Dimensions festival i Outlook festival u ljeto 2020. sele se na jug, točnije u središnju Dalmaciju.

Periodi održavanja festivala također su se promijenili i to za sam vrhunac ljetne sezone, od kraja srpnja do sredine kolovoza. U prodaju su upravo krenule prve regionalne festivalske early bird ulaznice za oba festivala u ograničenim količinama.

Oba festivala će se održati na tri lokacije; na zadivljujućoj Tvrđavi svetog Mihovila, izgrađenoj na litici iznad središta grada Šibenika, zatim, u prekrasnoj uvali The Garden Resorta u Tisnom te na otvorenoj terasi diskoteke Barbarella's, gdje će nezaboravne cjelonoćne zabave biti pogonjene moćnim Sinai Sound Systemom.

Festivali su pokrenuli nova, uzbudljiva poglavlja u svojim pričama, koja će se iduće godine odigrati u izrazito intimnom okruženju.

Outlook Origins će otkriti i proslaviti izvorne stupove i temelje koji su bili sastavni u ranim godinama festivala i želi pronaći svoj dom u prekrasnom okruženju The Garden Resorta u Tisnom, od 30. srpnja do 4. kolovoza. Izvorno smješten u Petrčanima, The Garden je bio mjesto na kojem je Outlook započeo svoj put 2008. godine, a sada se festival priprema vratiti u ovo intimno okruženje kako bi proslavio sve ono što ga čini toliko jedinstvenim.

Festivalski program će biti brižno odabran kako bi naglasio sve temelje koje čine Outlook: dubstep, dub, reggae, drum'n'bass, jungle, UK garage, grime. 12 ključnih kuratora te scene će blisko surađivati kako bi osigurali očuvanje baštine i korijenja festivala.

Kuratori Outlook Origins festivala su Calibre, D Double E, DJ Storm, Flava D, Fliptrix, Goldie, Iration Steppas, Lenzman, Mala, Mungo's HiFi, The Bug i Zed Bias. Early bird regionalne festivalske ulaznice u ograničenoj količini mogu se kupiti na putem Entrio sistema i na Entrio prodajnim mjestima.

Festivalska ulaznica ne uključuje koncert otvorenja, boat partyje i after partyje. Ulaznice za koncert otvorenja, boat partyje i after partyje će se prodavati odvojeno.