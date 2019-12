Cry Babies i Mačci u subotu 28. prosinca u klubu Sax

Cry Babies grupa je koja u Saxu nastupa od najranijih dana, od njegovog osnutka, pa ne čudi da su ih ostavili kao šećer na kraju ove divne 2019. godine. Dođite u subotu 28. prosinca na njihov koncert i uvjerite se zašto ih publika toliko obožava.

Uz njih nastupaju još jedni dragi i česti gosti kluba - bend Mačci. Ulaznice se mogu kupiti na dan koncerta na ulazu u klub po cijeni od 20 kuna.

Cry Babies je rokerski bend s 21-godišnjim kontinuitetom pomaknutog promišljanja aranžmana teksta i glazbe. Drsko i domišljato, duhovito i zabavno, ali i teško i mračno obrađuju sve moguće i nemoguće pjesme raznih glazbenih stilova. Njihovim zanimljivim izvedbama pjesama publika se uvijek iznova razveseli, a drugačije neće biti ni ovoga puta pa će na mjestu gdje je sve počelo, zaroniti u daleku glazbenu prošlost, ali odsvirati i neke sasvim nove hitove.

Nevjerojatna obrada pjesme Arsena Dedića „On me voli na svoj način" vrtjela se po svim radio postajama, a pokazala je kako zvuči ovaj hit u nešto žešćoj verziji, a upravo takav prizvuk imaju i sve druge njihove obrade. Uz to, bend trenutno radi na novom materijalu pa vas možda i iznenade pokojim novitetom.

„Svaki naš koncert u Saxu zaista veseli, pa tako i ovaj, posljednji u godini. Publiku očekuje pregršt dobrih vibracija, sjajan tulum i jedna krasna glazbena priča. Čut ćete potpuno novu obradu sjajne pjesme 'Apokalipso' Darka Rundeka, koju nije potrebno posebno predstavljati, a pokušali smo je, na sebi svojstven način, potpuno preokrenuti naglavačke. Tu su i oni „stari" coveri poput 'On me voli na svoj način', 'Pamtim samo sretne dane', 'Fly me to the moon', kao i mnoge druge glazbene poslastice", poručuju iz benda.

Mačci su poznati publici s mnogobrojnih nastupa na programu Cooganje gdje uvijek naprave odličnu, rasplesanu atmosferu, a ni ovoga puta situacija neće biti drugačija. Taman nakon što Cry Babies naprave svoje i ostave publiku bez daha, na pozornicu se penje još jedan četveročlani bend iz Zagreba koji izvodi najveće hitove Black Keysa, Arctic Monkeysa, Peppersa i ostalih rock velikana.

Dođite na koncert i ražestite se posljednji put u 2019. godini!