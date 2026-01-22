Razgovori o slikoknjizi Priča sa sela u Booksi

U četvrtak, 22. siječnja 2026. u 18 sati, u zagrebačkoj Booksi održat će se razgovori o autobiografskoj slikoknjizi „Priča sa sela". Na tribini će sudjelovati autor Luka Oman i ilustratorica Kaja Kajfež, koji će govoriti o nastanku knjige, osobnom iskustvu, značenju ovog projekta za njih te o granici između sjećanja, umjetnosti i stvarnosti.

Djetinjstvo kao nevini prostor društvenog propitivanja

Autobiografski tekst Luke Omana nastao je iz potrebe da se vrati iskustvu koje ga je obilježilo u djetinjstvu, kada se susreće s realnošću odnosa prema životinjama. Pisan kroz neposrednu dječju emociju, tekst nas uvodi u Lukine doživljaje rascjepa između naučenog prihvaćanja nasilja nad životinjama i osjećaja koje taj odnos u njemu budi:

„Morao sam se vratiti u trenutak kada sam bio samo dječak koji je iz grada došao na selo i uvidio stvaran prikaz ljudskog odnosa prema životinjama. Važno mi je da čitatelj doživi 'Priču', da ju pročita kao dijete, bez unaprijed postavljenih predrasuda, kao da se radi o psima, mačkama i papagajima, a ne o svinjama, kravama i kokošima. Takav iskren pristup neka svakog odvede na njegov put, na njegova vlastita promišljanja o svijetu u kojem živimo, na traženje dodatnih informacija o sudbini životinja, našem odnosu prema njima, pa tako i rješenjima da ne sudjelujemo u nanošenju boli i patnje tim nevinim bićima s kojima dijelimo ovaj planet."

To iskustvo snažno je utjecalo na Lukin životni i etički put te ga, između ostaloga, dovelo do dugogodišnjeg aktivizma i angažmana u zaštiti životinja. Danas je Luka Oman predsjednik udruge Prijatelji životinja, a njegova osobna priča jasno pokazuje kako pojedinačno iskustvo empatije može prerasti u društveno djelovanje.



Između teksta i ilustracije

Važnu ulogu u prenošenju ove osjetljive teme ima i vizualni sloj slikoknjige, koji kroz predivan metaforički rukopis dodatno pobuđuje emocije i poziva na propitivanje. Ilustracije predstavljaju subjektivnu interpretaciju teksta, no pritom su pažljivo oblikovane imajući na umu publiku kojoj se slikoknjiga obraća.

„Inače sam ilustrator slikovnica i obično dobijem neku laganu priču, koja se djeci instantno svidi, pa ilustracije u tom tonu uglavnom trebaju biti nježne i vesele. Bilo je izazovno ovako teške teme prenijeti u slikovni prikaz prilagođen djeci. Međutim, baš zbog toga što je bilo toliko izazovno i zato što mi je toliko stalo do tih poruka i te realnosti, ovo mi je definitivno bio jedan od najdražih projekata koje sam imala prilike ikada raditi. Nadam se da će slikovnica imati utjecaja na neke društvene pomake i dotaknuti mnoga srca, i djece i odraslih", navodi ilustratorica Kaja Kajfež.



Priča koja otvara prostor osobne odgovornosti

Razgovori u Booksi otvorit će i šire pitanje zašto su teme veganstva i odnosa prema životinjama i dalje često tabuizirane te kako umjetnost, ovaj put u formi slikoknjige, može postati siguran prostor za njihovo artikuliranje. „Priča sa sela" pritom nudi alternativu dominantnim narativima tradicije i „normalnosti" pozivajući čitatelje da iskustvo nasilja i suosjećanja sagledaju bez unaprijed zadanih okvira.



Poziv na Vege izazov

Nije slučajno da se ovaj razgovor održava u siječnju, u vrijeme Veganuaryja - globalne inicijative koja poziva ljude da u prvom mjesecu nove godine isprobaju vegansku prehranu i promisle o vlastitim navikama. U Hrvatskoj se Veganuary obilježava i kroz besplatni Vege izazov udruge Prijatelji životinja koji pomaže napraviti prve korake prema veganstvu, uz svakodnevne recepte i zanimljivosti kroz razdoblje od 30 dana. Prijavnica na Vege izazov nalazi se na www.veganopolis.net.

„Priča sa sela" dostupna je i online u formi PDF-a i flipbooka na www.prijatelji-zivotinja.hr.