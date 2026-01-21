V-Label oznaka slavi 30. rođendan

V-Label, globalno prepoznata oznaka za veganske i vegetarijanske proizvode, ove godine obilježava 30. obljetnicu. Ono što je započelo u Švicarskoj 1996. godine kao jedna linija proizvoda u supermarketu, razvilo se u međunarodnu certifikaciju koja se danas nalazi na više od 70 000 proizvoda više od 4800 tvrtki na svim kontinentima.

V-Label je prvi put uveden kada je švicarski trgovac Migros pokrenuo svoju vegetarijansku liniju Cornatur unutar mesnog odjela, zbog čega je bilo nužno jasno označiti vegetarijanske proizvode. U vrijeme kada su biljni proizvodi bili uglavnom dostupni samo u specijaliziranim trgovinama, jednostavan simbol „V" potrošačima je pružio jasan i pouzdan način prepoznavanja vegetarijanskih i veganskih proizvoda. Od tada se certifikacija proširila diljem svijeta. Pridruživanjem Australije 2025. godine, V-Label je danas prisutan na svim kontinentima.

I hrvatske tvrtke nose V-Label

Licencu za Hrvatsku zastupa udruga Prijatelji životinja, koja bilježi sve veći broj zainteresiranih proizvođača i novih korisnika. Među certificiranima su i velike hrvatske tvrtke poput Kraša, Podravke, Vindije i Zvijezde, kao i brojni manji proizvođači. „Od 2008. godine, otkako je V-Label prisutan u Hrvatskoj, ova oznaka pridonijela je sve bogatijoj ponudi veganskih i vegetarijanskih proizvoda na domaćem tržištu, a istodobno je osnažila suradnju neprofitnih organizacija i potaknula zajedničke projekte s organizacijama diljem svijeta", navodi Lorena Herceg iz V-Labela Hrvatska.

Sam simbol ima duboke korijene. Prvi put osmislilo ga je u Italiji 1976. godine Talijansko vegetarijansko društvo, a 2019. godine suradnja između V-Labela GmbH i V-Labela Italia dodatno je proširila mrežu na globalnoj razini, nakon čega je simbol s vremenom postao ujedinjujuća oznaka vegetarijanskog i veganskog pokreta diljem Europe.



Potrošači odmah znaju da je proizvod biljni

„V-Label Hrvatska s ponosom obilježava 50 godina od nastanka simbola i 30 godina vegetarijanske i veganske certifikacije", pojašnjava Herceg i ističe: „Zahvaljujući V-Labelu, svatko odmah zna da je proizvod biljni i da ne sadrži sastojke životinjskog podrijetla, bez obzira na to zove li se 'biljna kobasica', 'veganski burger' ili 'odrezak od graška'. Ova oznaka promiče transparentnost, povjerenje i etičniji izbor, a istraživanja pokazuju da potrošači preferiraju proizvode s V-Labelom, neovisno o njihovoj prehrani."

Danas prisutan i na kozmetici te drugim proizvodima, V-Label pomaže potrošačima donositi svjesne odluke i lakše pronaći veganske opcije i izvan prehrambenog sektora. Iz Udruge pozivaju sve domaće proizvođače zainteresirane za certificiranje svojih proizvoda da zatraže licencu V-Label, a potrošače da pri kupnji biraju proizvode koji pridonose zaštiti životinja, okoliša i zdravlja.

Za više informacija o V-Labelu i postupku certificiranja posjetite www.prijatelji-zivotinja.hr.