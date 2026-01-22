Kad ćae gradsko sklonište u Splitu i Šibeniku?

Nadzor veterinarske inspekcije u privatnom skloništu As-Eko u Šibeniku razotkrio je niz ozbiljnih nepravilnosti: pretrpavanje kapaciteta, neosiguravanje odgovarajuće veterinarske skrbi za pse, nepoštovanje biosigurnosnih mjera, izostanak sustavne kontrole zdravstvenog stanja, kašnjenja u mikročipiranju i sl. Zbog utvrđenih povreda zakonskih propisa pokrenute su zakonom propisane mjere.

No za udrugu Prijatelji životinja ovaj slučaj nije pitanje jednog problematičnog skloništa, nego upozorenje na puno dublji problem - činjenicu da veliki gradovi godinama izbjegavaju preuzeti punu odgovornost za zbrinjavanje napuštenih i ozlijeđenih životinja s vlastitog područja i krenuti u izgradnju i registraciju vlastitog gradskog skloništa. Upravo zato, uputili su dopise gradonačelnicima Šibenika i Splita.

„Slučaj As-Eka još jednom pokazuje što se događa kada se gradovi oslanjaju na privatna skloništa, često izvan vlastite županije, bez stvarnog nadzora i bez ulaganja u prevenciju. U takvom sustavu problemi se desetljećima ne rješavaju, nego gomilaju, a posljedice uvijek snose životinje", istaknula je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.



Split: neprovediv zakon kada je sklonište u drugoj županiji

Navodi da su u dopisu Gradu Splitu posebno naglasili da trenutačni model, prema kojemu se napušteni psi zbrinjavaju u privatnom skloništu u drugoj županiji, nije samo nehuman nego i teško provediv u skladu sa zakonom. Naime, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje jasno propisuje da se ozlijeđenoj životinji mora osigurati veterinarska pomoć odmah, a najkasnije u roku od dva sata od zaprimanja dojave. Takav rok u praksi je neostvariv kada se sklonište nalazi desecima kilometara dalje.

Prijatelji životinja ističu da bi vlastito gradsko sklonište Splitu, kao drugom najvećem gradu u Hrvatskoj, omogućilo zakonito, brzo i transparentno postupanje, ali i spriječilo ponavljanje situacija poput slučaja Pelivan, kada je Grad bio prisiljen improvizirati privremene i zakonski upitne smještaje. Gradu Splitu uputili su pitanje kada će obećano sklonište, koje je već u izgradnji, biti registrirano i započeti s radom.



Šibenik: u pretrpanom skloništu ugrožena dobrobit pasa

U dopisu Gradu Šibeniku Udruga je pozdravila napore usmjerene na poboljšanje uvjeta u As-Eku, ali je upozorila da višegodišnje prijave protiv istog skloništa, bez trajnih rezultata, ne ostavljaju prostora za optimizam te je očito da takav model nije održiv.

Zato Prijatelji životinja smatraju da je izgradnja i registracija gradskog skloništa u Šibeniku nužan korak. Zatražili su informaciju kada Grad Šibenik planira izgraditi vlastito sklonište koje će biti na ponos svih njegovih građana.



Važnost preventivnih mjera

U oba dopisa Udruga je podsjetila i da je važno utjecati na uzroke problema. Zakon o zaštiti životinja obavezuje lokalne zajednice i na primjenu preventivnih mjera kako ne bi ni došlo do napuštanja, i to kroz kontrolu obaveznog mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava, financiranje kastracija skrbničkih (vlasničkih) životinja i slobodnoživućih mačaka te kontinuiranu edukaciju građana.

„Gradovi često zaboravljaju da je prevencija najjeftinija i najučinkovitija mjera. Bez nje se broj napuštenih životinja ne smanjuje, a troškovi za zbrinjavanje stalno rastu", ukazuju Prijatelji životinja. Od Splita i Šibenika mole konkretne informacije o rokovima za gradska skloništa i o provedbi zakonom propisanih mjera naglašavajući da ostaju na raspolaganju za suradnju i stručnu pomoć.

Prijave vezane za sklonište As-Eka i dopisi gradovima Splitu i Šibeniku nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.