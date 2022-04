Razgovor u povodu - umjetnik iz Dubrovnika Ante Barišić

Ante Barišić, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik posve zaokupljen novim pristupima kreaciji, motivu u i realizaciji,neprekidno istražuje raznovrsne najnovije mogućnosti artističkog djelovanja.

Gospodine Barišić, recite nam nešto više o limitiranoj ediciji 'Veduta grada Dubrovnika'.

- Odlučio sam izraditi 'Vedutu grada Dubrovnika' s najnovijim grafičkim tehnikama koje mi stoje na raspolaganju. Želja mi je ostaviti jedan prikladan poklon mojim sugrađanima. Biti će to limitirana edicija od 400 primjeraka.

Grafike iz te edicije su originali.

- Svakako, svi primjerci će biti popraćeni certifikatom o autentičnosti, označeni simbolom umjetnika te ispostavljenim računom o kupnji. Kreacija će biti dodatno zaštićena kao NFT-crypto art.

Vedute Dubrovnika su vrlo često korištene u umjetnosti.

- Postoje stare vedute koje prikazuju Dubrovnik prije potresa 1667. One su uglavnom bile vodiči umjetnicima da naprave svoju verziju. Ali pojam imena veduta je upitna. Prihvatimo li definiciju vedute kao 'slike grada ili mjesta dovoljno lucidne i vjerne da je mjesto lako prepoznatljivo' onda je svaki realistički prikaz mjesta svojevrsna veduta. Veduta je talijanski naziv za topografski prikaz, posebice onaj s arhitektonskim elementima. Slike ovog tipa dijele se u dvije kategorije: imaginarni prikazi i točno predstavljeni prikazi poznatog mjesta. Po meni, vedute nisu karakteristika neke visoke umjetnosti. To ne znači da nisu omiljena kod ciljanog dijela publike.

Koji ste motiv Vi izabrali?

- Motiv vedute Dubrovnika prikazan prije potresa 1667. i za mene je bio neiscrpan izvor inspiracije, ali s točnim prikazom Dubrovnika 2022. i naravno s najmodernijom tehnikom izvedbe koja garantira dugotrajnost i kvalitet ispisa.

I davno prije izrađivali ste vedute Dubrovnika u reljefima.

- Da, to je bilo vrijeme kada sam bio jedan od pionira u primjeni reaktivnih smola (polimera, poput poliuretana, akrilata, epoksida i poliestera). Dok se za proizvodnju dugmadi uglavnom koristio Bayerov Leguval, ja sam u Dubrovniku od te reaktivne smole gradio luksuzne obiteljske jahte koje i nakon više od 40 godina izgledaju kao nove. Istovremeno sam izradio dvadesetak reljefa (veduta) od iste smole s mineralnim punilima u silikonskim matricama. Sve sam ih patinirao na staro srebro ili broncu, a neke sam obložio (bronca) zlatnim listićima (pravi zlatni listići su bili preskupi za tu namjenu). I ako rijetko, radio sam neke reljefe i u polikromu. Ovo bogato iskustvo sada primjenjujem koristeći nove supermoderne tehnike u izradi ove Vedute grada Dubrovnika nevjerojatne postojanosti do 300 godina pod određenim uvjetima.

Što je ključno u Vašem pristupu motivu?

- Izrada veduta nije visoka umjetnost, to je više emocija i preciznost. Emocija prema mjestu i ljudima koji su vezani za svoj grad. Ovo djelo mještanima mora biti prepoznatljivo na prvi pogled. Nije riječ o revolucionarnom umjetničkom djelu koje će privući pozornost profesionalnog umjetničkog svijeta. To je motiv s kojim će se ljudi poistovjetiti, biti sretni što ga imaju kod kuće ili u uredu. A kako se radi o Veduti grada Dubrovnika, mnogi će u ovom radu vidjeti poseban dar koji s ponosom mogu pokloniti poslovnom partneru, rodbini ili važnom gostu.

Bit ovog rada je svakako moja tehnika koju sam razvio. Riječ je o inovaciji koja do sada nije primijenjena za izradu veduta. To nije crtež ili fotografija, nije ničija kopija ili upute odnosno postupak kako treba raditi. Ne postoji softver koji to radi poput nekog fraktala. Iako se radi o dvodimenzionalnoj slici, stvara blistav (svjetlosni efekt) dojam trodimenzionalnog rada. To nije tradicionalna grafička tehnika. Mislim da je vrijednost ovog izdanja u primjeni novih medija koje ja razvijam već 12 godina.

Grafičke su tehnike danas u svijetu dosta podcijenjene.

- Ja ne mislim da su grafičke tehnike danas podcijenjene. Ako se umjetnik odluči za ograničeno izdanje svoga likovnog djela mora koristiti grafičke tehnike. Grafika je također originalno umjetničko djelo izrađeno u dva koraka. Naravno da je cijena znatno niža u odnosu na izvorna djela od samo jednog primjerka. Ipak postoje grafike poznatih umjetnika koje na aukcijama postižu cijene i preko milijun dolara.

Rijetko se umjetnici i bave grafikama.

- Sve je pitanje vremena u kojem nastaje umjetnička grafika ali i tumačenja odnosno definicije grafičkog djela. Ako pogledate malo unazad, dakle prije digitalnog doba svi veliki umjetnici su se bavili grafikom. Primjera radi Picasso je bio jedan od najvećih grafičara ikada. Bio je majstor linije i veliki crtač. Poznata je njegova izjava: "Grafička umjetnost je... moj omiljeni medij". Danas je izraz grafički dizajn stavio u sjenu umjetničku grafiku, što je nepravedno. Grafički dizajn se bavi komercijalnim stvaralaštvom za razliku od likovne grafike koja se odnosi na estetiku i predstavljaju ono što se naziva 'fine art'

Tradicionalne grafičke tehnike su zastarjele i ne mogu se nositi sa digitalnim tehnologijama, što ne znači da su akademije odustale od školovanja studenata grafičkog smjera. Vaše pitanje sadrži ipak i odgovor. Zašto bi se jedan poznati umjetnik bavio grafikom ako može postići basnoslovnu cijenu svoga originalnog (1 od 1) rada. Treba imati na umu da reprodukcije koje se izrađuju na temelju skeniranja i ispisa postojećih umjetničkih slika nisu originalne grafike već reprodukcije.

Kada će javnost moći vidjeti vašu 'Vedutu grada Dubrovnika?

- Prvi primjerci su već gotovi. Oni se mogu vidjeti kod mene u svako doba. Moram napomenuti da će se izrađivati uglavnom prema zahtjevu. Ipak, nastojat ću imati nekoliko primjeraka gotovih radova kod mene u studiju, kako zainteresirani ne bi morali čekati nekoliko dana.