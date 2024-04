Mladi i originalni ETEP bendovi dolaze na INmusic festival #16

Lenhart Tapes, solo projekt srpskog umjetnika Vladimira Lenharta, ruši granice stvaranja glazbe. Uz jedinstvenu postavku walkmana i kaseta, Lenhart stvara hipnotizirajuću mješavinu noisea, folka i industrijskih zvukova. Ovaj put, pridružit će mu se pjevačica Zoja Borovčanin, čime će njegovim već tako uzbudljivim zvučnim pejzažima dodati još jedan sloj dubine. Leatherette je talijanski bend u usponu čiji je talent privukao pažnju čak i glazbenog velikana Iggyja Popa. Njihova glazba predstavlja uzbudljivu fuziju energije punk rocka, jazz improvizacije i sirovog eksperimentiranja no wavea. Makedonska šestorka Lufthansa na scenu donose snažnu dozu sirove energije, neustrašivo kombinirajući noise rock, post-punk i eksperimentalnu glazbu kako bi stvorila zvuk koji je ujedno i konfrontacijski i čudno pomirujući. Bend je osnovan u turbulentnom periodu pandemije, a dosad već izdana četiri albuma govore o njihovoj neumornoj predanosti umjetnosti i stvaralaštvu.

Program razmjene europskih talenata (ETEP) stavlja u fokus rastuće europske zvijezde na glazbenim festivalima diljem kontinenta. Ove godine, ETEP na INmusic Festival #16 dovodi dinamičan izbor inovativnih izvođača. Od majstora manipulacije kasetama do benda kojeg je hvalio Iggy Pop, ETEP scena obećava očaravajuće izvođenje nekonvencionalne glazbe.

Uz prethodno najavljene nastupe glazbenih zvijezda The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter i Lucy Kruger & The Lost Boys, mladi europski ETEP bendovi Lenhart Tapes, Leatherette i Lufthansa pridružuju se impresivnom line-upu INmusic festivala #16. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 za 109 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su putem službenog festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR. Sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su isključivo putem službenog festivalskog webshopa. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 16. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.