Gužvoviti vikend u Medici

Rijetko se dogodi da imamo čak 3 glazbena eventa, nešto za poetične duše, dvije radionice za vikend i jednu izložbu - sve u istom tjednu! Bacite pogled što smo vam pripremili!

Drugačija glazba - Japan night, četvrtak 7.4., od 20h, ulaz 15kn

Program Drugačija glazba poziva vas na japansku večer u klub Attack 07. travnja 2022. od 20.00 sati. Ovaj puta ugošćujemo Twisted Japanese Sound 2022 - 12 godina poslije! Uz glazbeni dio, biti ćete u mogućnosti probati i specijalitet japanske kuhinje - veganski suši.

Twisted Japanese Sounds 2022. vraća se na lokaciju prve japanske slušaone u Zagrebu, koja se održala 7.4.2010. na istom mjestu. Tada su okupili široke slojeve obožavatelja japanske popularne kulture; od anime entuzijasta, preko subkulturnih plemena Zapada i Japana kao što su electro gotičari i rockabillyi, j-rockeri i lolite, sve do zaljubljenika u novu i neobičnu glazbu. I ovog puta pokušati će napraviti zabavan presjek kroz suvremenu japansku diskografiju, ponuditi za svakoga po nešto.

Glazbu za vas biraju Miyu Myau i Ada Acid. Slušati ćemo popularnije anime i filmske soundtrackove i prisjetiti se starih dobrih hitova j-rock, j-pop i j-electro glazbe s utjecajima iz stilova gothic&lolita, gyaru, oshare kei, shibuya kei i dr. Jedan dio programa biti će rezerviran i za toliko slatku glazbu da kvari zube i percepciju stvarnosti, a drugi dio za upoznavanje s bendovima punk, garage i rockabilly žanra.

Drugačija glazba provodi se kroz Program Autonomnog kulturnog centra, koji je financijski podržan od Ministarstva kulture i medija republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, Zaklade kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Trophy Jump - promocija albuma ''feels'', petak 8.4., 20-23:45h, ulaz: u pretprodaji 40, na dan koncerta na ulazu 50kn

Indie-punk-rock sastav Trophy Jump će svoj prvi dugometražni album "feels" na domaćem terenu promovirati u klub AKC Attack 08.04.2022.

Album koji je u iznimno kratkom roku nahvaljen od strane raznih međunarodnih portala i kritičara imati ćete priliku čuti u cijelosti uz kokice i piće po izboru.

"Bez imalo tendencioznosti, Trophy Jump po prvi put besramno pokazuje sebe, kroz smijeh i slavlje života. Najviše dosad, najbolje kanalizirano i najbolje izraženo" - Ivan Slijepčevič, ravnododna.com

"Top tier." - PersonalPunk

"And what a way to be introduced to Croatian Punk, this band are by the sound of this album alone, going to be in my sights for a long time to come." - ThePunkSite

Support će im pružiti jebotonske legende, povratnici na pank scenu te tvorci mnogih hitova koji su kroz proteklo desetljeće živjeli svoju slavu kroz JeboTon Ansambl, grupa Antidepresiv.

Sa svojom punk-rock selekcijom prije i nakon koncerta zabavljati će nas DJ Kaglo Bgate!

Koncert je podržan od strane Hrvatske Glazbene Unije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

DUB CONTACT, subota 9.4., 18-02h, ulaz: 40kn

★ CHRIS RE*IGNITION ★

Dub veteran od 1998. Godine

Nakon ljubavi prema reggae glazbi koja datira u njegove tinejdžerske dane, Chris Re*Ignition specijalizira se za Revival Reggae, a posebno za britanski Roots i Dub koji su ga inspirirali na ozbiljnim londonskim soundsystem sessionima. Svoju glazbenu karijeru započeo je kao selector kad je potkraj 90-ih preuzeo Roots Revival selekciju u sessionima Outernational Soundsa u hanoverskom UJZ Kornu gdje uskoro počinje organizirati i vlastite strictly Dub sessione „Dub to the deepest".

1998. s Yannom osniva Re-Ignition Sound s kojim organizira redovite sessione u izvornom soundsystem stilu koristeći pretpojačala, sirene, reverbove i druge neizostavne elemente kako bi na dosljedan način promovirali UK Roots i Dub. U ovom periodu Chris upoznaje njemačkog Dub veterana Felixa Woltera / Dubvisionista, kao i dub legendu Idrena Naturala, tad poznatog kao I'n'I Onenessa. Obojica su bila velika inspiracija i mentori Chrisu, stoga i ne čudi činjenica da Chris i dalje održava prijateljske veze s obojicom.

Nakon Yannove selidbe u Hamburg, Re-Ignition Sound uspostavlja veze s hamburškim Reggae aktivistima kao što su I-Livity I-Fi, Black Famous, Pensi / Ire Hi-Fi, Kanga Roots, Stepping Warrior i dr., dok su u suradnji s Hamburg Ites-om organizirali nekoliko sessiona u legendarnoj Rote Flori. U narednom periodu, od 2001. do 2009., Chris je vodio radijski program Redder Fire-Dubwise Radio Broadcast na hannoverskoj FM radio stanici Radio Flora sve dok stanica nije izgubila koncesiju za frekvenciju 2009. Isti je program prije dvije godine ponovno aktiviran kao podcast na Mixcloudu.

★ SANDOKAN HIFI ★

Šlager zvezda pirate roots soundsystem

Roots & Culture Sound System osnovan je 2006. u Hannoveru. Prije selidbe u Zagreb Sandokan Hifi djeluje u Berlinu od 2009. do 2015. Od svojih početaka prigrlio je DIY etiku koja se očituje u sessionima kao što su Radical Roots, Liberation Skank i Dub Disorder koje organizira u Njemačkoj prije dolaska u Zagreb. Zbog svega navedenog, program Dub Disorder, na kojemu je rezident, Alex je obnovio upravo u prostoru AKC Medike. Kroz sedam Dub Disorder sessiona koje je organizirao, kroz Zagreb su prošli brojni Reggae i Dub aktivisti poput Yugoa Taguchija, Stereofreezed Soundsystema, Jamcoast Soundsystema, Rockers Dub Master Soundsystema i drugih. Alex također sudjeluje u Escape The City Festivalu gdje sa Sandokan HiFi Soundsystemom osigurava zvuk na beach stageu.

Glazbeni pristup Sandokan Hifija najbolje se može opisati kao duboka ljubav prema conscious glazbi - bilo da se radi o Rootsu, Dubu ili Rub-A-Dubu, važno mu je da se bavi Upliftingom. Glavni fokus je na "povijesnoj" strani Reggaea: From 70s Jamaica to 90s UK - From Rockers to Steppers!

★ KORDOOM HIFI ★

New Generation Roots Providers

Pozitivan odnos punkera i dubera dobro je zabilježen u reggae/dub historiografiji, no odnos doomera i dubera čini se kontradiktornim dok ne uzmemo u obzir konvencije jednog i drugog žanra. Fokus na niske frekvencije, duge i jednolične kompozicije, ljubav prema biljci izrasloj na grobu kralja Salomona samo su neke od stvari koje spajaju ova dva naizgled kontradiktorna žanra.

Ovdje kreće priča Kordoom Hifi Soundsystema. Nakon godina organiziranja i posjećivanja metal i punk koncerata te sve češćim raspravama o audio tehnikalijama dva audiofila i polovica sludge/doom benda Left to Starve krajem 2020. odlučuju se za izgradnju prvog kordunaškog soundsystema s ciljem adekvatnog reproduciranja punk/metal/doom bendova u vlastitoj organizaciji i reggae/dub glazbe kako joj i priliči - inna roots and culture style. Sukladno tome, selekcija im obuhvaća sve od zlatnog doba JA Rootsa preko UK Rootsa do UK Steppersa s naglaskom na bassu više nego na kicku!

VEČER URBANE POEZIJE, četvrtak 7.4., od 20h, ulaz slobodan

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na Večer urbane poezije u četvrtak, 07.04.2022. od 20.00 u Infoshop knjižnica Pippilotta, Pierottijeva 11.

Sprema nam se još jedno druženje! Tko god želi podijeliti emocije, dušu, energiju i stati pred mikrofon, reći što mu je na duši neka dođe u toplo okruženje u kojem je svima dozvoljeno izražavati sebe dokle god ne ugrožavaju druge. Možda nam i uspije kao prošli put završiti večer u deliriju kreativnosti. Dođite i vidite hoće li nam uspjeti doći do sedmog transcendentalnog stupnja kreativnost!

Voditelj večeri : Neven Aljinović Tot (autor filmova Izgubljeni 3,2,1)

*Šank u klubu Attack biti će otvoren od 19:30h

Split Nomad Gallery - Biljet, petak 8.4., od 20 h, ulaz slobodan

Split Nomad Gallery u suradnji s galerijom Siva, poziva vas u petak 8. travnja na predstavljanje rezidencijanog programa Biševsko ljeto / BILjET 2021. - Putnik, održanog u ljetnim mjesecima spranj-kolovoz 2021. godine, na otoku Biševu.

Izložbu mozete pogledati do 13. travnja svaki dan od 17 do 20. sati uz prethodinu najavu ma mail: galerijasiva@attack.hr ili PM na Facebook stranici https://www.facebook.com/galerija.siva.

Na BILjET-u je sudjelovalo 23 rezidenta unutar 8 tjedana, a svaka rezidencija trajala je po tjedan dana. Cilj BILjET-a i teme Putnik bilo je formiranje aktivne alternativne zajednice kreativaca kojom bi se postigla održiva simbioza turizma i kulture na otoku Biševu. Putnik, za razliku od turista, stvara vlastito iskustvo i ne slijedi uvriježene okvire i odrednice te je sklon odstupanjima. On ide u nepoznato s ciljem da ga upozna i u njega se uklopi, te samim tim stvara dodatne vrijednosti koje postaju gradbeni elementi otoka.

Program se sastojao od 4 tjedne rezidencije Otok kao atelje namijenjenih umjetnicima, ali i svim kreativcima. Rezidenti su na licu mjesta stvarali inspirirani okruženjem. Izolacija, suradnja i participacija svih prisutnih u specifičnom krajoliku preoblikovala je ideju ateljea u jedno istraživačko putovanje. Mnoge ideje razvijale su se spontano, uvjetovane okruženjem.

Održale su se i dvije programske rezidencije: Kustoski tjedan: Tko je kustos? - izazovi i revizija struke i Signalizacija otoka - Skriveni dnevnici otoka. Kustoski tjedan okupio je šest povjesničarki umjetnosti, kulturnih radnica i kustosica koje su vodile rasprave na teme Što danas znači biti kustos u Hrvatskoj? i Koje reforme su potrebne i kako dostići globalne trendove? Tijekom tjedna Signalizacije umjetnici, dizajneri i znanstvenici različitih područja inicirali su projekt signalizacije otoka Biševa, te u suradnji s lokalnim stanovništvom odredili strateška područja koja će se postepeno nadograđivati svakom sljedećom rezidencijom.

Na BILjET-u su sudjelovale i dvije umjetničke udruge: Udruga za suvremenu umjetnost KVART i Split Nomad Gallery - Udruga za Kulturu, Umjetnost i Društvo. Za vrijeme trajanja rezidencije članovi udruge KVART su samostalno i skupno izveli nekoliko umjetničkih intervencija putem kojih su uključili „zatečene" otočane i turiste. Ovoga puta, napuštajući poznato okruženje napućenih kvartova, intervenirali su na otoku lišenom urbane tematike kojom se inače bave. Split Nomad Gallery kao jedna od prvih pop-up umjetničkih galerija u Hrvatskoj ovim putem nastavila je s tradicijom nomadskog djelovanja na alternativnim lokacijama. Umjesto same izložbe, ovaj put Split Nomadi preuzeli su ulogu putnika te dolaskom na otok, lišeni svih društvenih i osobnih slojeva stvarali na licu mjesta izražavajući se kroz ilustracije, strip, graffite i druge intervencije u prostoru.

Uz pregršt kreativnih intervencija, bilo je tu i konkretnih novih ideja, a ostvarilo se i par novih suradnji. Nakon uspješnih rezidencija prvog BILjET-a, odlučili smo obilježiti cjelokupni program putem izložbi i multimedijalnih događaja koji uključuju radove i intervencije nastale tijekom rezidencija, te isječke iz svakodnevnog života na otoku. Pored izloženih radova, cilj nam je dočarati ambijentalni ugođaj rezidencija unutar galerijskog prostora. Izložbe/multimedijalni događaji održat će se u 4 hrvatska grada, s prvim predstavljanjem BILjET-a u Splitu, u prostoru galerije Studio -21- od 14.1. do 16.1.2022. U sklopu samog događanja organizira se neformalno druženje s organizatorima i rezidentima s ciljem da se ukaže kako umjetnost može koegzistirati na mjestu gdje prevladava masovni sezonski turizam te potpuni izostanak kulturnog i bilo kakvog sadržaja na izoliranim mjestima poput otoka te da ovako osmišljen projekt može biti proveden i na drugim lokacijama sličnih vrijednosti. Djelovanje rezidenata koji svoju umjetničku praksu grade poštujući oskudnost resursa otoka doprinosi razumijevanju odgovornosti umjetničkog djelovanja, ali i promovira ideju da umjetnost može djelovati kao organizacijski akter koji stvara zajednicu. Specifičnost ovakvog djelovanja proizilazi upravo iz otpora prema negaciji društvenog i kulturnog života na udaljenim otocima koji su prepušteni tek uspjehu ljetnih turističkih sezona, a uz potpun nedostatak svijesti o utjecaju kulture i umjetnosti kao gradbenog elementa zajednice.

Hvala svim rezidentima na sudjelovanju na prvom BILjET-u, svima koji su nam pomogli na otoku i izdaleka, i svima koji će tek doći i nastaviti tradiciju kreativnih intervencija na otoku Biševu.

Na rezidencijama su sudjelovali: Lili Poljak, Iva Sabolić, Sanja Milovac, Ivan Svaguša, Petar Reić, Tina Dragović, Petar Aleksić, Boris Šitum, Luka Duplančić, Bojan Krivokapić, Manuela Pauk, Filip Smrekar, Karla Čurčinski, Martina Bobinac, Sabina Damiani, Ivana Meštrov, Natasha Kadin, Antonia Dorbić, Iva Gavrilović, Alen Marić, Vana Božić, Sara Evelyn te organizatori Ana Bratić, Mirela Jusupović i Stjepan Tafra.

Graffiti radionica za djecu, subota 9.4., od 12 h, ulaz slobodan uz prijavu

Autonomni kulturni centar Attack poziva vas na prijavu za graffiti radionicu za djecu koja će se održati u subotu 09. travnja od 12.00 sati u prostoru Infoshopa/knjižnice Pippilota, u Medici, Pierottijeva 11.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijave zaprimamo na sljedećoj poveznici https://bit.ly/3u0ZJCn , zaključno sa 7.04. u 12.00 sati

Ova radionica namijenjena je djeci uzrasta od 7 - 15 godina.

Na graffiti radionici djeca će se upoznati s ovom zanimljivom subkulturom, njezinim načinima kreativnog izražavanja i samom poviješću. Naučiti će se različiti stilovi crtanja slova i korištenja boja pri izradi skica. Djeca će imati zadatak osmisliti svoj originalni grafiti potpis (teg, grafiti ime), koje će crtati na papiru ili izrađivati u obliku naljepnica. Izrezivanjem slova u samoljepljivom papiru djeca će moći tako izraditi svoje vlastite grafiti naljepnice /stickere.

Zadnja faza obuhvaća prijenos skice na zid ili drugu podlogu uz pomoć boje u spreju. Tu će se polaznici upoznati sa

raznim načinima izbojavanja grafita, terminima za pojedine dijelove grafita te vrstama kapica za sprejve (fat cap, skinny cap).

Na kraju radionice, djeca će imati osnovne elemente za početak svog kreativnog rada u grafiti subkulturi ( tag, sticker, skicu za grafit, slova i svoj prvi pravi grafit).

Voditelj radionice je Mario Miličić.

Na radionici se crta sa sprejevima koji nisu štetni za zdravlje.

Radionica popravka bicikla, subota 9.4., od 14-20h, ulaz slobodan uz prijavu

Autonomni kulturni centar i biciklistička inicijativa Drugi krug pozivaju sve zainteresirane na prijavu za radionicu održavanja i popravka bicikla.

Radionica će se održati 09.travnja od 14 sati u bike craft garaži - veliko dvorište Medike.

Radionica se održava za mali broj ljudi, koji će biti raspoređeni u nekoliko različitih termina. Sudjelovanje na radionici je besplatno,a prijaviti se možete ispunjavajući upitnik na poveznici: https://bit.ly/3wVuYAm, zaključno sa 7.travnjem u 14 sati.

Kroz radionicu imati ćete prilike naučiti sve segmente održavanja i popravka bicikla:

- kotač: skidanje i montiranje i osnova centriranja; skidanje, kontrola i montiranje vanjske gume;

- kočnice: provjera kočnica/pločica kočnica; provjera kočione površine kotača/rotora,sajli i bužira kočnice; podešavanje i mikropodešavanje kočnica

- prijenosi: provjera stupnja istrošenosti prijenosa; provjera sajli i bužira mjenjača; provjera stanja ručice mjenjača i mjenjača; podešavanje i mikropodešavanje mjenjača

- osnovna provjera stanja i sigurnosti bicikla, održavanje i čišćenje prijenosa

- održavanje i čišćenje bicikla

Voditelj radionice je Vanja Marković, službeni rezident serviser iz garaže Medike.

Ukoliko ne želite ili niste u mogućnosti sa vlastitim bajkom doći na radionicu, možete šarafiti neki od bicikala iz Medike. Broj polaznika je ograničen!