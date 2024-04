U Vinkuran dolaze Dire Straits Legacy i Esteriore Brothers

Kad idemo van, svi u Vinkuran! Jer su tamo, zna se, i ove godine najbolji ljetni koncerti. Jubilarni 5. Rocks & Stars u kamenolomu Cave Romane otvara u sklopu ljetne turneje, u srijedu 26. lipnja svojim nastupom legendarni Parni Valjak. Predvođen je, naravno, legendarnim Huseinom Hasanefendićem Husom, koji je ove godine dobio i nagradu Porin za životno djelo. Točnije, na 31. dodjeli Porina, na kojem je pak pjesmom godine proglašena Mama ŠČ! Nju ćemo, vjerujemo, uživo slušati na festival dan kasnije, 27. lipnja, kada će pozornicom zavladati nepredvidivi Let3. Gibonni će sve romantike i ljubitelje melankolične mediteranske atmosfere spojiti u ovom jedinstvenom akustičnom prostoru u petak 28. lipnja.

U kolovozu se spektakl nastavlja uz Dire Straits Legacy i Esteriore Brothers

Dire Straits se smatra jednim od najprodavanijih bendova svih vremena, s prodanih 120 milijuna albuma diljem svijeta. Na globalnoj su glazbenoj sceni žarili i palili od 1977. do 1995., a njihovi su bezvremenski hitovi vraćeni na pozornice zahvaljujući tribute bendu Dire Straits Legacy, kojeg čine četvorica nekadašnjih članova benda: Alan Clark, Phil Palmer, Danny Cummings i Mel Collins. Svi su nastupali uživo s Dire Straits na više svjetskih turneja. Ostali članovi DSL-a uključuju basista Trevora Horna, jednog od najvećih svjetskih producenata ploča, Primiana Di Biasea, najtraženijeg i najtraženijeg klavijaturista u Europi i Marca Cavigliu, kojeg mnogi smatraju vodećim svjetskim autoritetom za jedinstveni stil sviranja gitare Marka Knopflera.

Njihova izvedba donosi novi žar klasicima kao što su "Money for Nothing", "Sultans of Swing", "Brothers in Arms", "Walk of Life", istovremeno čuvajući autentični duh najvećeg britanskog benda 80-ih. Doživite glazbenu magiju benda Dire Straits Legacy i prepustite se nevjerojatnom spoju talenta, strasti i energije koji osvaja srca širom svijeta, a sada napokon po prvi puta, i hrvatske publike, nastupom u petak 2. kolovoza.

Od društvenih mreža, preko zlatnog gumba u hrvatskom Supertalentu do Vinkurana

Uzlet popularnosti benda Esteriore Brothers započeo je nizom videa na društvenim mrežama kojim su savršeno dočarali bit talijanske glazbe strastvenim izvođenjem najpopularnijih klasika poput "Volare" i "Sarà perché ti amo", ali i svojih originalnih skladbi. Odjeknuli su kod publike daleko izvan granica Italije te ubrzo postali viralni na društvenim mrežama. Njihov Tiktok profil broji gotovo milijun zaljubljenika u talijansku kulturu i glazbu, dok ih na Instagramu prati milijun obožavatelja! The Esteriore Brothers su svojevrstan sinonim za slavlje talijanske glazbe i kulture u online svijetu, ali i izvan njega.

Hrvatskoj su se publici predstavili na Supertalentu gdje su osvojili prvi zlatni gumb Maje Šuput, a nastupima uživo obradovali su našu regiju od Opatije do Beograda! Talijanski šarm četvorice zgodne braće sada možete uživo doživjeti samo na festivalu Rocks & Stars @ Cave Romane, 8. kolovoza.

Spremaju se i brojna druga iznenađenja, sve to u organizaciji Event Bricka i suorganizaciji Općine Medulin, Turističke zajednice Općine Medulin i Turističke zajednice Istarske županije. Više o festivalu pronađite na Rocks&Stars društvenim mrežama i web stranici, a karte kupite na vrijeme na Eventim.hr i prodajnim mjestima.