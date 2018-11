Razgovor u povodu – akademski slikar Duško Šibl

Duško Šibl, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar , 23.11. ove godine, predstavlja se s novom samostalnom izložbom PANDORIN PLES u Galeriji KRALUŠ u Sv. Ivanu Zelini. Izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u domovini i svijetu. Živi i radi u Zagrebu, Dubrovniku i Londonu.

Gospodine Šibl, kako je došlo do suradnje s Galerijom Kraluš u Zelini?

Prošle godine sam sudjelovao na koloniji u Zelini i bavio se slikanjem vinom. Bilo je vrlo lijepo, iako me je slikanje vinom dosta namučilo. Pozvali su me i evo me ove godine s PANDORINIM PLESOM, crteži ugljenom i akrili na platnu.

Riječ je o izboru Vaših slika?

Da, kao mini retrospektiva, riječ je o odabiru nešto starijih crteža ugljenom i nekoliko novih akrila na platnu, jakih boja.

Mini retrospektiva pokriva koje razdoblje?

Ugljeni su od prije dvadesetak godina, dok su akrili, novije stvari, dvanaest platna i dvanaest crteža.

Slike koje izlažete mogli bi nazvati ciklusom aktova.

Mogli bi, mada ih ja nazivam Figure u pokretu.

Često izlažete?

Da, najviše Zagreb i Dubrovnik, ali i druga mjesta. Mogao bih bi reći da sam vrlo zadovoljan što izlažem u Zelini. Zelinu pamtim još od svoga djetinjstva.

Koliko dugo radite na velikom ciklusu Figura u pokretu?

Radim i druge stvari, portrete, pejzaže. Ciklus Figure u pokretu, to je valjda nešto što nosim u sebi od djetinjstva. Kada sam bio dijete, fascinirala me reklama na krovu zgrade, na Trgu, od Chromosa, figura koja maše četkom. Moja se mama bavila plesom, bila je balerina,kao maloga me je vodila u HNK-a. Svojedobno sam za balet Doktor Faustus Milka Šparembleka u zagrebačkom HNK-u napravio plakat. Zanima me jako pokret, ples. Zanima me i futurizam, moderno doba. Ja sam slikar koji koristi klasične materijale. Jako brzo slikam. Meni je puno važniji proces stvaranja od rezultata.

Portreti, pejzaži?

To su portreti, koje sam izlagao na nekoliko izložbi.

Publika voli i cijeni Vaše slikarstvo.

Da, moglo bi se reći da ja imam svoju publiku.

Što trenutno slikate?

Radim na novoj seriji slika na motive romana Gradovi crvenih noći, E. Boroughsa, posvećenih iščezloj civilizaciji, prije 100.000 godina u pustinji Gobi.

Kada ćemo vidjeti Vaše slike u Zagrebu?

Imao sam ne tako davno veliku izložbu u Mimari, prije u Gradecu. Znate, ja sam slikar koji nije ni apstraktan a niti nisam ni figurativac, ja sam između, niti jedno, niti drugo.Ja samo mogu raditi iskreno i to je moj izraz.

Slikate svaki dan?

Ne baš svaki dan, ali pet dana u tjednu svakako.

Niste se umorili od slikarstva?

Ne, umorio sam se od drugih stvari.