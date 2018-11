Posebno izdanje UNICEF-ova Muzeja realnosti

Posjetitelje ovogodišnjeg UNICEF-ova Muzeja realnosti očekuje posebno izdanje ovog popularnog koncepta. Nakon tri godine održavanja u Muzeju iluzija, UNICEF-ov Muzej realnosti od 1. do 11. prosinca pretvara Tunel Grič u prolaz kroz stvarnost u kojem svatko može biti dio promjene.

U sklopu programa Adventa u Zagrebu Muzej realnosti prvi će put gostovati u poznatom zagrebačkom tunelu, gdje će prikazati jedinstvenu interaktivnu priču. Putem instalacija, virtualne stvarnosti te „živih eksponata", postav Muzeja približit će posjetiteljima različite doživljaje stvarnosti života djece u Hrvatskoj i svijetu.

Najvrjednija stvar na svijetu nije stvar - poruka je ovogodišnjeg izdanja, koja nas podsjeća da ono najvrjednije što imamo u životu nije materijalno. U životima većine ljudi ono najvrjednije je obitelj, koju čine ljudi koji su uz nas i koji nam pružaju podršku, sigurnost i ljubav. Obiteljske stvarnosti u kojima djeca žive različite su, ovisno o mjestu rođenja i okolnostima u kojima odrastaju - dok se većina djece rađaju i odrastaju u svojoj biološkoj obitelji, druga djeca obitelj stječu kroz razne životne situacije.

Što obitelj znači djetetu koje živi bez svojih bioloških roditelja ili djetetu koje odrasta u instituciji, u siromaštvu ili kao izbjeglica...? Što obitelj znači udomljenom djetetu? Po čemu su sve obitelji iste? Šetnjom kroz tunel stvarnosti otkrijte obične i neobične obiteljske priče, doznajte što to povezuje obitelji iz Kaštela i Bangladeša te kako su povezane s onima iz Nepala. Prelistajte album beskonačne obitelji, podsjetite se na prave vrijednosti u životu i budite dio promjene nabolje.

„Muzej realnosti je tijekom protekle tri godine bio iznimno dobro prihvaćen, a posjetitelji pokazuju da su spremni povezati se s tuđim životnim pričama te kroz ta nova iskustva zajedno s nama mijenjati stvarnost djece. Četvrta je godina posebna jer Muzej izlazi u popularni zagrebački tunel, čime će se još više približiti građanima. Ove nas godine Muzej podsjeća na ono najvrjednije što imamo - našu obitelj. Mnoga djeca u Hrvatskoj još uvijek čekaju na svoje obitelji i zato vas pozivamo da posjetite Muzej, doživite nešto novo i pomognete promijeniti njihove stvarnosti", poručila je Đurđica Ivković, v.d. predstojnice Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Svi posjetitelji koji tijekom posjeta „upale svjetlo" u Tunelu Grič podržat će UNICEF-ovu kampanju „Svako dijete treba obitelj" i tako pomoći osigurati udomiteljsku skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Muzej realnosti 2018. održava se u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba.

Postav ovogodišnjeg Muzeja realnosti moguće je razgledati u Tunelu Grič u Zagrebu od subote 1. do utorka 11. prosinca - na dan otvorenja radno je vrijeme Muzeja od 12 sati do 22 sata, dok su preostale dane vrata Muzeja otvorena od 9 sati do 22 sata. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.