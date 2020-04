Razgovarajte sami sa sobom, dobro je za vas

Razgovor sa sobom donedavno je bio znak... pa, recimo, problema jer su vas ljudi doživljavali kao čudaka kojeg se bolje kloniti. Mobiteli su malo promijenili stvari jer se na osobu koja ide po cesti i razgovara ne doživljava više kao luđaka, no i dalje nije najzgodnije mrmljati sebi u bradu u trgovini.

No, znanstvenici su malo detaljnije proučili to ponašanje, pa su u studiji objavljenoj u časopisu Quarterly Journal of Experimental Psychology, psiholozi Gary Lupyan sa Sveučilišta Wisconsin-Madison i Dainel Swingley sa Sveučilišta Pennsylvania proveli su eksperiment kako bi otkrili kako pričanje sa sobom utječe na naš mozak.

"Često mrmljam sebi u bradu dok nešto tražim po hladnjaku ili po policama supermarketa", kaže Gary Lupyan za Lifehack i dodaje kako ga je ovo osobno iskustvo potaknulo da provede istraživanje.

Ispitanicima kojih je bilo 20, upokazane su fotografije određenih predmeta koje su potom morali pronaći u trgovačkom centru su pokazani različiti predmeti. Polovici je rečeno da na glas ponove koji predmet trebaju zapamtiti, dok su drugi trebali pamtiti u tišini.

Pokazalo se da su osobe koje su ponovile na glas određeni predmet, isti brže pronašle.

Ovo su argumenti kojima Lupyan i Swingley objašnjavaju svoju tvrdnju da su ljudi koji pričaju sami sa sobom pametniji od drugih:

Fokus - kada nešto izgovorimo na glas postajemo fokusirani na to i usmjeravamo svu svoju energiju na obavljanje zadatka o kojem govorimo, što znači bolju produktivnost i kvalitetniju izvedbu.

Jasnoća misli - svima nama se po glavi roje različite misli. Neke imaju smisla, neke ne. Pretpostavimo da ste bijesni na nekoga i diže vam se kosa na glavi kada se sjetite te osobe. Zbog ovoga nećete ići psihoterapeutu, nego ćete se s bijesom i ljutnjom izboriti razgovarajući sami sa sobom te na koncu smiriti.

Pamćenje - kada razgovaramo sa sobom aktivira se naš senzorni mehanizam jer kada izovorimo misli one postaju "opipljive", možemo ih vizualizirati pa ćemo ih lakše zapamtiti.

Stoga, idući put kada izgubite ključeve, pokušajte na glas ponavljati "ključevi, ključevi" dok ih tražite i jednostavno ignorirajte čudne poglede koji će vam biti upućeni.