Put na odmor - s još uvijek neizvjesnim ishodom

Dolazi ljeto i Nijemci su u ovo doba već spremni za put. Tako je bilo prije ove pandemije, a makar su nakon ovih mjeseci izolacije mnogi željni konačno nekamo otići, još je mnogo otvorenih pitanja.

Načelno, njemačka vlada namjerava 15. lipnja ukinuti upozorenja za putovanja u 31 zemlju Europe - osim članica Unije bi se to odnosilo i na Veliku Britaniju, Island, Norvešku, Švicarsku i Liechtenstein. Ali što će biti kad se treba vratiti? Jer još uvijek vrijedi i upozorenje infektološkog instituta Roberta Kocha pisano ne baš jasnim jezikom: "Za ponovni ulazak (u Njemačku) nakon višednevnog boravka u nekoj članici EU-a, državi pridruženoj Schengenu ili Ujedinjenom Kraljevstvu savezna i pokrajinske vlade izražavaju preporuku karantene ako pojedina država po statističkim podacima i objavama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti ima visoki broj novozaraženih u odnosu na broj stanovnika (više od 50 slučajeva na 100.000 stanovnika kumulativno u posljednjih sedam dana)."

Takva "preporuka" - dakle ne odmah i propis - onda neće biti izdana. Pretpostavka slobodnog putovanja je stanje s pandemijom koronavirusom. To je trebala odlučiti njemačka vlada još u srijedu, ali je to ipak ostavljeno za sljedeći tjedan.

Hoće li biti nekakav „Dan D"?

No to je tek stav Njemačke - a njemački turisti zapravo očito ni njega ne mogu pouzdano znati. Ali kad je pandemija izbila brzo se pokazalo kako i u EU-u svaka članica čini što joj je drago. Ako je i bilo dozvoljeno otići u neku drugu zemlju, to ne znači da se u tu zemlju smjelo i ući - ili se bilo osuđeno na karantenu što je putovanje na odmor učinilo besmislenim.

Prije svega turistički djelatnici se nadaju kako bi u tom povratku u "novu normalnost" moglo biti nešto više reda u Europskoj uniji i naizgled bi 15. lipnja doista mogao biti nešto kao Dan-D europskog turizma. Tu nije iznimka niti talijanski ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio koji se također "zalaže" da od sredine lipnja nestanu prepreke na europskim granicama.

Jeste li "rizični"?

No još uvijek ne izgleda da će biti sloge u čitavoj Europskoj uniji oko tog pitanja i da će uopće biti nekog određenog datuma kad bi putovanje bilo moguće: Njemačka ustraje da i druge zemlje uvedu obvezu nošenja zaštitnih maski u trgovinama i javnom prijevozu - makar ni ovdje ne postoji nikakvih podataka, je li ta mjera nešto donijela. I propis o obaveznoj udaljenosti među osobama je razuman, ali u uobičajenim ljetnim gužvama čak i na plažama je i on potpuna fikcija.

Klaus Müller iz Udruge potrošača ustraje na jednakim mjerama zaštite u svim zemljama EU-a prije nego što se slobodno može putovati, ali misli i kako se "rizičnim skupinama" i dalje treba ograničiti kretanje i putovanje sve dok se ne pronađe cjepivo.

No već i takvo razmišljanje pokazuje besmislenost takve zadaće: tko će odlučiti s koliko navršenih godina netko spada u "rizičnu skupinu"? S kolikim krvnim pritiskom? Šećerom u krvi? S toliko i toliko, vi ste onda "podobni" za put, preko toga - morate ostati kod kuće...

Sve u svemu, pojedine zemlje i dalje vode svoju politiku. Evo malog pregleda trenutnog stanja:

Italija

Već od 3. lipnja bi građanima drugih zemalja EU-a trebalo biti moguće ući u Italiju bez obveze boravka u samoizolaciji. Italija je imala najviši broj zaraženih obzirom na broj stanovnika u čitavom svijetu, a golema je razlika i između pojedinih regija u Italiji - i još uvijek nisu ukinute zabrane kretanja između njih. Povrh toga, veliko je pitanje što će odlučiti zemlje koje graniče s Italijom: Austrija još uvijek ne namjerava otvoriti tu granicu i teško je reći što će učiniti Rim kad vidi kako Austrijanci smiju u Italiju, ali Talijani ne u Austriju.

Francuska

I Pariz je odlučio od sredine lipnja dopustiti dolazak strancima u zemlju, makar Pariz "savjetuje" svojim građanima da radije ne putuju u inozemstvo. Isto tako je pitanje, koliki će užitak biti provesti odmor u Francuskoj jer su još uvijek na snazi stroga pravila zaštite. U nekim gradovima su kavane i restorani otvoreni, ali ne i u područjima koja su posebno pogođena - a to se onda odnosi i na Pariz.

Španjolska

Država koja je također teško pogođena pandemijom je načelno odlučila od 1. srpnja ukinuti obvezu samoizolacije za došljake iz europskog inozemstva. Ali i u njoj su pojedine regije i gradovi različito pogođeni i nitko ne zna kada će pojedine mjere biti ukinute.

Belgija

Ta zemlja i dalje drži svoje granice zatvorenima i ne dopušta ulaz i izlaz iz zemlje bez "nužnih razloga". Belgijska vlada ne namjerava to promijeniti paušalno, nego tek u dogovoru s pojedinom susjednom zemljom ako se vidi da je stanje podjednako s obje strane državne granice.

Poljska

Makar su tamo hoteli i restorani načelno otvoreni još od početka svibnja i Poljska još drži svoje granice zatvorenima za strane državljane. Iznimka su profesionalni vozači dugih relacija i osobe koje u Poljskoj imaju trajnu dozvolu boravka. Tako bi trebalo ostati barem do 12. lipnja, što će biti nakon toga - ne zna se.

Norveška

Ta zemlja nije članica EU-a i odlučna je svoje granice držati zatvorenima sve do kraja ljeta. Tek koncem srpnja će norveška vlada, kako je najavila, "razmotriti stanje" i eventualno dopustiti ulazak "iz pojedinih bliskih europskih zemalja".

SAD

Samo uz rijetke iznimke SAD ne dopušta ni ulazak građana EU-a u svoju zemlju. Na pitanje predsjedniku Trumpu, koliko će to dugo trajati, on je na svoj način odgovorio: "Kad počnu napredovati, počet ćemo s otvaranjem. Ali samo ako oni učine neki napredak."

Ostale zemlje

Kad se već ni članice Europske unije ne mogu složiti oko putovanja svojih građana, još je manje sloge oko postupka prema građanima država izvan EU-a. Tu tek nema velike nade da će biti dogovora prije ljetnih praznika, ne samo za građane tih zemalja nego i hoće li i ovdašnji turisti morati u samoizolaciju kad se vrate iz njih.