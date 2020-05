Plavom telefonu uspjela crowdfunding kampanja

Plavi telefon je Linija pomoći namijenjena za djecu mlade i odrasle, a prvi puta je zazvonila 2. rujna 1991. godine u jeku Domovinskog rata. Od tada do danas primljeno je više od 125.000 poziva i spašeno je na desetke života. Plavi telefon je to uspio uz pomoć više od 700 volontera koji su bili dostupni svima čak 65 tisuća radnih sati. Također putem raznih projekata usluge Plavog telefona koristilo je više od 14.000 djece, ali i više od 3.000 roditelja, sve to potpuno besplatno.

Prvoj i najstarijoj Liniji pomoći u Hrvatskoj početkom 2020. je prijetilo zatvaranje zbog nedostatka financijskih sredstava. Iz tog razloga pokrenuta donacijska crowdfunding kampanja s ciljem prikupljanja 120.000 kn što je iznos potreban kako bi Plavi telefon nastavio s radom do kraja godine 2020. godine. To uključuje rad Linije pomoći, savjetovališta Otvorena vrata i ostalih projekata koji djeluju u sklopu Udruge. U 28 godina djelovanja, Plavi telefon je realizirao preko 35 uspješnih projekata.

Trajanje crowdfunding kampanje je predviđeno od 06.05.2020. do 31.05.2020., a na dan 29.05. ispunjen je cilj i prikupljeno je 150.204 kn od predviđenih 120.000 kn. Kampanja je uspješno realizirana, odnosno Plavi telefon će uz pomoć prikupljenih donacija moći nastaviti sa radom do kraja tekuće godine. Sav iznos prikupljen iznad 120.000 kn bit će korišten za potrebe projekata Udruge Plavi telefon u 2021. godini.

Od prikupljenih 150.204 kn do dana 29.05., putem žiro računa Plavog telefona i platforme Čini pravu stvar prikupljeno je 50.126 kn, a 100.078 kn prikupljeno je donacijama kripto valuta putem platforme PayCek.

Kampanju su donacijama, promocijom i uslugama podržali brojni građani, tvrtke, ali i javne osobe: Mia Dimšić, Antonija Blaće, Taara Thaller, Daniela Trbović, Sanja Pilić, Lana Jurčević, Franka Batelić, Ivanka Mazurkijević, Jelena Rozga, braća Sinković, Helena Bastić, Almira Osmanović, Lana Jurčević, Dino Jelusić, Ivana Husar i drugi.

Plavi telefon je zahvalan svima koji su se na bilo koji način uključili u kampanju te za svaku donaciju i promociju kampanje, što je u konačnici omogućilo da se poruka o problemima s kojima se susreće prva Linija pomoći u Hrvatskoj čuje. Ova kampanja je omogućila Plavom telefonu opstanak, a što je najvažnije Plavi telefon nastavit će biti linija pomoći na kojoj se svi kojima je pomoć potrebna mogu obratiti. Slušalica Plavog telefona će nastaviti slušati, razumjeti, tješiti, pomagati, podržavati, štititi, informirati i savjetovati, a u savjetovalište Otvorena vrata korisnici će nastaviti dolaziti i sve to potpuno besplatno, kao i zadnjih 28 godina.

Donirati se može i dalje i na taj način dugoročno se može podržati nastavak rada Plavog telefona, a Udruga gleda naprijed i već radi na pripremama novih projekata.

Donirati se može putem platforme „Čini pravu stvar" i službene stranice Plavog telefona:

https://cinipravustvar.hr/izazov/pomozimo-da-plavom-telefonu-ne-odzvoni/25958

https://www.plavi-telefon.hr/